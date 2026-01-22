تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بمشاركة 250 لاعباً.. الجامعة الإسلامية تحتضن بطولة TMC-9 للفنون القتالية
Lebanon 24
22-01-2026
05:23
شهد ملعب الجامعة الإسلامية في الوردانية، يوم السبت 17 كانون الثاني 2026، انطلاق بطولة "TMC-9" للفنون القتالية، بمشاركة واسعة تجاوزت 250 لاعباً من مختلف الأساليب القتالية، وبحضور حاشد من الشخصيات الرياضية والرسمية.
وسبق انطلاق المنافسات
مؤتمر صحفي
تضمن عملية الميزان والـ "Face Off" بين المقاتلين. وشهد المؤتمر كلمات لكل من رئيس منظمة TMC عامر عبد النبي، وممثل رئيس الجامعة الدكتور علي داوود، ورئيس بلدية الوردانية
يوسف علي
بيرم، وممثل Golden
lebanon
محمد عويدات، إضافة إلى
رئيس الاتحاد
اللبناني للفوفينام بهاء الزغيّر.
وأكد المتحدثون في كلماتهم على الدور المحوري للرياضات القتالية في دعم الشباب وبناء جيل قوي.
وتخللت الفعالية تكريم الجهات الداعمة، وفي مقدمتها هيئة الإسعاف الشعبي، إلى جانب عدد من الشخصيات المساهمة. كما نُظمت مجموعة من النزالات الاحترافية التي عكست مستوى فنياً عالياً، وسط إشادة واسعة بحسن التنظيم، مما يكرس مكانة البطولة كواحدة من أبرز الأحداث القتالية في
لبنان
.
