بمشاركة 250 لاعباً.. الجامعة الإسلامية تحتضن بطولة TMC-9 للفنون القتالية

شهد ملعب الجامعة الإسلامية في الوردانية، يوم السبت 17 كانون الثاني 2026، انطلاق بطولة "TMC-9" للفنون القتالية، بمشاركة واسعة تجاوزت 250 لاعباً من مختلف الأساليب القتالية، وبحضور حاشد من الشخصيات الرياضية والرسمية.



وسبق انطلاق المنافسات تضمن عملية الميزان والـ "Face Off" بين المقاتلين. وشهد المؤتمر كلمات لكل من رئيس منظمة TMC عامر عبد النبي، وممثل رئيس الجامعة الدكتور علي داوود، ورئيس بلدية الوردانية بيرم، وممثل Golden محمد عويدات، إضافة إلى اللبناني للفوفينام بهاء الزغيّر.

وأكد المتحدثون في كلماتهم على الدور المحوري للرياضات القتالية في دعم الشباب وبناء جيل قوي.





وتخللت الفعالية تكريم الجهات الداعمة، وفي مقدمتها هيئة الإسعاف الشعبي، إلى جانب عدد من الشخصيات المساهمة. كما نُظمت مجموعة من النزالات الاحترافية التي عكست مستوى فنياً عالياً، وسط إشادة واسعة بحسن التنظيم، مما يكرس مكانة البطولة كواحدة من أبرز الأحداث القتالية في .