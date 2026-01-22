ترامب يوقّع ميثاق "مجلس السلام" في دافوس.. ويعلن مبادرات بشأن غزة ولبنان وسوريا

وقّع الرئيس الأميركي رسميا، وثائق ستنشئ ميثاق مجلس السلام في مراسم رسمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.



ودعا الذي سيرأس المجلس، العشرات من قادة العالم الآخرين للانضمام إليه، وقال إنه يرى أن هذا المجلس سيعالج تحديات عالمية أخرى غير وقف إطلاق النار الهش في غزة رغم أنه يقول إنه لا ينوي أن يكون بديلا للأمم المتحدة.

وأكد ترامب، في كلمة قبل التوقيع على ميثاق السلام، أنه سيفعل شيئًا من أجل ، مشيرا إلى أن " ترغب في الحوار وسنتحاور معها".



ولفت إلى أن "هناك تقدمًا هائلًا يحدث في "، معلنًا "أننا سددنا ضربات كبيرة لداعش في سوريا".



وشدد على أن "السلام الحاصل في الآن لم يكن أحد يظن أنه ممكن"، ذاكرا أن "أنهينا 8 حروب في العالم".



وتابع: "قضينا على قدرات إيران النووية في حزيران الماضي"، آملا "في تحقيق السلام بين وأوكرانيا".



كما كشف عن أن "الحرب في غزة تصل إلى نهايتها، ونقترب من استعادة آخر جثة لرهينة إسرائيلي”، مضيفًا: "إن لم تنزع سلاحها حسب الاتفاق فستكون نهايتها".



وأعلن أن "59 بلدًا سيشاركون في إحلال السلام في الشرق الأوسط"، مؤكدا "أننا ملتزمون في إعادة إعمار غزة".



من جهة ثانية، قال ترامب: "نعمل على إنهاء أزمة سد النهضة في أقرب وقت".



أما عن ملف فنزويلا، فرأى الرئيس الأميركي أن "الشعب الفنزويلي كان سعيدًا بقيامنا بأسر الرئيس مادورو، وقد وصلنا من فنزويلا نحو 50 مليون برميل من النفط".



مسودة مجلس السلام



إدارة الرئيس الأميركي ترامب طلبت من الدول التي ترغب بالحصول على مقعد دائم في "مجلس السلام" الجديد الذي يقترحه، أن تساهم بما لا يقل عن مليار دولار.



وبحسب مسوّدة ميثاق مجلس السلام، فإن الرئيس ترامب سيتولى رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، وسيقرر بنفسه من تتم دعوتهم لعضوية المجلس، وستُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، بحيث يكون لكل دولة عضو حاضر صوت واحد، على أن تخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس.



وجاء في المسوّدة:



"تخدم كل دولة عضو لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز النفاذ، مع إمكانية التجديد بقرار من الرئيس. ولا يسري شرط مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أميركي نقدا في مجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز النفاذ".



ويُعرّف المجلس في الميثاق بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الموثوق والقانوني، وتأمين سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها". وسيصبح المجلس كيانا رسميا فور موافقة ثلاث دول أعضاء على الميثاق.



وتشير الوثيقة أيضا إلى أن ترامب سيكون مسؤولاً عن اعتماد الختم الرسمي للمجموعة.



ودعا ترامب عددا من قادة العالم، للمشاركة في "مجلس سلام لغزة"، والذي سيُنشأ تحت المظلة الأوسع لمجلس السلام الجديد.



وقد أثارت هذه الخطة انتقادات سريعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إن التفاصيل لم يتم تنسيقها مع حكومته.



وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فقد وُجهت دعوات إلى عدة دول أوروبية للانضمام إلى المجلس. وتُظهر المسودة أن ترامب نفسه سيسيطر على الأموال، وهو ما اعتبره هؤلاء أمرا غير مقبول بالنسبة لمعظم الدول التي كان يمكن أن تنضم إلى المجلس. وتحدث هؤلاء بشرط عدم هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع.



وأضافوا أن عدداً من الدول يعارض بشدة مسوّدة الميثاق ويعمل بشكل جماعي على التصدي لهذه المقترحات.



وأكد مسؤول أميركي لبلومبيرغ نيوز أن الدول الأعضاء يمكنها الانضمام مجاناً، إلا أن دفع مليار دولار يمنحها عضوية دائمة. وأوضح أن الأموال التي سيتم جمعها ستُستخدم مباشرة لتحقيق أهداف مجلس السلام، وفي مقدمتها إعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أن المجلس سيحرص على أن يُستخدم "تقريباً كل دولار" في تنفيذ مهمته.



ووفقاً لمسودة الميثاق، سيعقد مجلس السلام اجتماعات تصويتية مرة واحدة على الأقل سنوياً، "وفي أوقات وأماكن إضافية يراها الرئيس مناسبة"، على أن تخضع جداول الأعمال لموافقته. كما سيعقد المجلس اجتماعات منتظمة غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، على أساس ربع سنوي على الأقل.



وسيكون لترامب أيضاً صلاحية عزل أي عضو، على أن يكون ذلك خاضعاً لحق نقض من قبل أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء. وجاء في الميثاق: "على الرئيس أن يعيّن في جميع الأوقات خليفة له في منصب رئيس المجلس".