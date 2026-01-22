تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
القومي: حماية اللبنانيين واجب لا يقبل المساومة أو التأجيل
Lebanon 24
22-01-2026
|
05:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنّ الحزب "السوري القومي الاجتماعي" هجوماً عنيفاً على الأداء الرسمي اللبناني حيال التصعيد
الإسرائيلي
الأخير، معتبراً أن
لبنان
يشهد انتهاكاً فاضحاً يستهدف بيوت الآمنين والمدنيين تحت ذرائع واهية.
ورأى الحزب في بيان له، أن مواقف
الدولة اللبنانية
، كما وردت على لسان رئيسَي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية، "لا تعبّر عن إرادة الشعب"، بل تؤكد انصياعاً مقلقاً لإملاءات خارجية وتكريساً لسياسة العجز والتبرير، بدلاً من حماية المواطنين.
وحمّل "القومي"
الدولة كامل
المسؤولية عن فشلها في اتخاذ موقف سيادي حاسم يرقى إلى حجم "
الدم
المسفوك"، واصفاً البيانات الرسمية بـ "الباردة" التي تضع السلطة في موقع "الشريك بالصمت والمتواطئ بالإهمال".
وختم البيان بالتأكيد على أن "الكرامة الوطنية لا تُصان بالاستجداء، والسيادة لا تُحفظ بالحياد الكاذب"، مشدداً على أن من يظن أنه قادر على كسر إرادة
المقاومة
وعوامل قوة لبنان فهو "مخطئ وواهن"، لأن التاريخ يسجل التضحيات لا الأمنيات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان حكومي سوري: حماية جميع المواطنين بمن فيهم الأكراد مسؤولية وطنية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض
Lebanon 24
بيان حكومي سوري: حماية جميع المواطنين بمن فيهم الأكراد مسؤولية وطنية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض
22/01/2026 18:15:45
22/01/2026 18:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم للحكومة: لا تستطيعين أخذ الحقوق من دون أن تقومي بأهم واجب وهو حماية المواطنين
Lebanon 24
قاسم للحكومة: لا تستطيعين أخذ الحقوق من دون أن تقومي بأهم واجب وهو حماية المواطنين
22/01/2026 18:15:45
22/01/2026 18:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يجب علينا تملك غرينلاند لحماية أمننا القومي سواء فعلنا ذلك بالطرق السلمية أو بالقوة
Lebanon 24
ترامب: يجب علينا تملك غرينلاند لحماية أمننا القومي سواء فعلنا ذلك بالطرق السلمية أو بالقوة
22/01/2026 18:15:45
22/01/2026 18:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: نقبل المفاوضات الحقيقية لا المفاوضات المصطنعة
Lebanon 24
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: نقبل المفاوضات الحقيقية لا المفاوضات المصطنعة
22/01/2026 18:15:45
22/01/2026 18:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
وزير الخارجية
الدولة كامل
الإسرائيلي
اللبنانية
المقاومة
الجمهوري
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
Lebanon 24
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
10:51 | 2026-01-22
22/01/2026 10:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
Lebanon 24
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
10:42 | 2026-01-22
22/01/2026 10:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
Lebanon 24
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
10:35 | 2026-01-22
22/01/2026 10:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
Lebanon 24
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
10:34 | 2026-01-22
22/01/2026 10:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب
Lebanon 24
في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب
10:26 | 2026-01-22
22/01/2026 10:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
14:37 | 2026-01-21
21/01/2026 02:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
14:00 | 2026-01-21
21/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:51 | 2026-01-22
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
10:42 | 2026-01-22
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
10:35 | 2026-01-22
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
10:34 | 2026-01-22
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
10:26 | 2026-01-22
في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب
10:25 | 2026-01-22
بالأرقام.. صحيفة تكشف كلفة اغتيال نصرالله!
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 18:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 18:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 18:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24