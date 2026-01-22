تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مجلس القضاء الأعلى زار قصر العدل في محافظة لبنان الشمالي

Lebanon 24
22-01-2026 | 06:00
A-
A+
مجلس القضاء الأعلى زار قصر العدل في محافظة لبنان الشمالي
مجلس القضاء الأعلى زار قصر العدل في محافظة لبنان الشمالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استكمالا للزيارات التي بدأها لقصور العدل والمحاكم والقضاة في المحافظات، زار مجلس القضاء الأعلى قصر العدل في محافظة لبنان الشمالي.

اجتمع المجلس مع القضاة واستمع الى الهواجس والمخاطر والصعوبات التي يواجهونها خلال أدائهم لمهامهم، إضافةً الى ظروف العمل المعنوية والمادية الصعبة. كما عرض المجلس للحلول التي يتم العمل عليها بهذا الخصوص.

بعدها تفقد المجلس قصر العدل بهدف الاطلاع على سير العمل فيه، ثم زار  نقابة المحامين في الشمال حيث تم التباحث في تعزيز التعاون المشترك تفعيلا لحسن سير العدالة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس القضاء الأعلى زار قصري العدل في محافظتي النبطية والجنوب-صيدا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل: مستمرّون في الخطوات الهادفة إلى تحقيق المطالب
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الاعلى يصدر تقريره عن القضاء العدلي في لبنان 2019- 2024
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اطّلع من عبود على نتائج اجتماع مجلس القضاء الأعلى
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المحامين في الشمال

نقابة المحامين

مجلس القضاء

القضاء ا

حسن سير

الشمالي

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-01-22
Lebanon24
10:42 | 2026-01-22
Lebanon24
10:35 | 2026-01-22
Lebanon24
10:34 | 2026-01-22
Lebanon24
10:26 | 2026-01-22
Lebanon24
10:25 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24