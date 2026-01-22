تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مجلس القضاء الأعلى زار قصر العدل في محافظة لبنان الشمالي
Lebanon 24
22-01-2026
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استكمالا للزيارات التي بدأها لقصور العدل والمحاكم والقضاة في المحافظات، زار
مجلس القضاء الأعلى
قصر العدل في محافظة
لبنان
الشمالي
.
اجتمع المجلس مع القضاة واستمع الى الهواجس والمخاطر والصعوبات التي يواجهونها خلال أدائهم لمهامهم، إضافةً الى ظروف العمل المعنوية والمادية الصعبة. كما عرض المجلس للحلول التي يتم العمل عليها بهذا الخصوص.
بعدها تفقد المجلس قصر العدل بهدف الاطلاع على سير العمل فيه، ثم زار
نقابة المحامين في الشمال
حيث تم التباحث في تعزيز التعاون المشترك تفعيلا لحسن سير العدالة.
