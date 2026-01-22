تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بعد العطل التقني.. بيان توضيحي من إدارة واستثمار مرفأ بيروت
Lebanon 24
22-01-2026
|
06:04
photos
أوضحت إدارة واستثمار مرفأ
بيروت
، في بيان صادر اليوم الخميس، أن نظام CAMA تعرّض لعطل تقني طارئ خلال الساعات القليلة الماضية، وقد باشرت الفرق الفنية المختصة فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته والعمل على إعادته إلى الخدمة
في أسرع وقت ممكن
، على أن يُتوقّع حلّ هذا العطل خلال الساعات القليلة المقبلة.
ونفت الإدارة بشكل قاطع ما يتم تداوله عن أن العطل ناجم عن عدم تسديد مستحقات الصيانة المتوجبة ضمن إطار تشغيل النظام وصيانته، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وأن العطل تقني بحت ولا يرتبط بأي التزامات مالية أو تعاقدية.
كما شددت الإدارة على أن هذا العطل لم يؤدِّ إلى توقف العمل في المرفأ بشكل كامل، إذ جرى اعتماد إجراءات بديلة واستثنائية لإصدار أذونات إخراج البضائع، حرصاً على استمرارية العمل وتفادي أي تعطيل في حركة التخليص. وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تسهيل إنجاز أكبر قدر ممكن من المعاملات، وضمان
حسن سير
العمل، ومراعاة مصالح التجار والمواطنين، إلى حين الانتهاء من معالجة العطل التقني.
وختمت الإدارة بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على انتظام العمل، ومعالجة أي طارئ بسرعة وكفاءة، بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، على أن يصدر بيان لاحق فور إعادة النظام إلى العمل.
