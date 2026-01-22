تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد العطل التقني.. بيان توضيحي من إدارة واستثمار مرفأ بيروت

Lebanon 24
22-01-2026 | 06:04
A-
A+
بعد العطل التقني.. بيان توضيحي من إدارة واستثمار مرفأ بيروت
بعد العطل التقني.. بيان توضيحي من إدارة واستثمار مرفأ بيروت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، في بيان صادر اليوم الخميس، أن نظام CAMA تعرّض لعطل تقني طارئ خلال الساعات القليلة الماضية، وقد باشرت الفرق الفنية المختصة فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته والعمل على إعادته إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن، على أن يُتوقّع حلّ هذا العطل خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونفت الإدارة بشكل قاطع ما يتم تداوله عن أن العطل ناجم عن عدم تسديد مستحقات الصيانة المتوجبة ضمن إطار تشغيل النظام وصيانته، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وأن العطل تقني بحت ولا يرتبط بأي التزامات مالية أو تعاقدية.

كما شددت الإدارة على أن هذا العطل لم يؤدِّ إلى توقف العمل في المرفأ بشكل كامل، إذ جرى اعتماد إجراءات بديلة واستثنائية لإصدار أذونات إخراج البضائع، حرصاً على استمرارية العمل وتفادي أي تعطيل في حركة التخليص. وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تسهيل إنجاز أكبر قدر ممكن من المعاملات، وضمان حسن سير العمل، ومراعاة مصالح التجار والمواطنين، إلى حين الانتهاء من معالجة العطل التقني.

وختمت الإدارة بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على انتظام العمل، ومعالجة أي طارئ بسرعة وكفاءة، بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، على أن يصدر بيان لاحق فور إعادة النظام إلى العمل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري التقى رئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة داخلها.. بيان توضيحي من إدارة مستشفى رياق
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زيارة البابا... بيان من إدارة مرفأ بيروت وهذا ما جاء فيه
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
من المالية.. بيان توضيحي بشأن صيرفة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

استثمار مرفأ بيروت

في أسرع وقت ممكن

حسن سير

التزام

بيروت

حسن س

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-01-22
Lebanon24
10:42 | 2026-01-22
Lebanon24
10:35 | 2026-01-22
Lebanon24
10:34 | 2026-01-22
Lebanon24
10:26 | 2026-01-22
Lebanon24
10:25 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24