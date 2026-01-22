إطلاق شبكة "WISEMED".. خريطة طريق مائية لإنقاذ الزراعة المتوسطية

شاركت ، ممثلة برئيسها الدكتور بسام بدران ومنسقة مكتب العلاقات الخارجية الدكتورة فيرونيك كاسبار، في إطلاق مبادرة "WISEMED" العالمية، وذلك خلال اجتماع رسمي عُقد في إيطاليا بتاريخ 14 كانون الثاني 2026، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للمياه ومواجهة ندرتها في القطاع الزراعي.





ويقود معهد التعاون الجامعي (ICU)، بتمويل من ، هذا المشروع الطموح الذي يمتد لـ 36 شهراً (حتى عام 2028). ويركز "WISEMED" على تعزيز تدابير الإدارة المتكاملة للمياه في الزراعة المروية، ومعالجة واحد من أكثر التحديات إلحاحاً في منطقة المتوسط وهو "ندرة المياه".





وشهد الاجتماع الافتتاحي إعلان انطلاق شبكة تعاون متوسطية تضم شركاء من: ، ، تونس، مصر، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، . وتهدف هذه الشبكة إلى تبادل المعرفة وتجربة حلول تقنية رائدة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والسلطات العامة والجهات المحلية المعنية.





ويسعى المشروع إلى اختبار وتوسيع نطاق أنظمة الري المستدامة وتحسين كفاءة استخدام المياه، بما في ذلك اللجوء إلى مصادر مياه غير تقليدية. كما يهدف إلى دعم سياسات مائية قائمة على الأدلة العلمية، وربط المؤسسات الأكاديمية بالجهات المالية لضمان استدامة النظم البيئية المائية المحلية.





Advertisement