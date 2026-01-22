تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إطلاق شبكة "WISEMED".. خريطة طريق مائية لإنقاذ الزراعة المتوسطية
Lebanon 24
22-01-2026
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت
الجامعة اللبنانية
، ممثلة برئيسها الدكتور بسام بدران ومنسقة مكتب العلاقات الخارجية الدكتورة فيرونيك كاسبار، في إطلاق مبادرة "WISEMED" العالمية، وذلك خلال اجتماع رسمي عُقد في إيطاليا بتاريخ 14 كانون الثاني 2026، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للمياه ومواجهة ندرتها في القطاع الزراعي.
ويقود معهد التعاون الجامعي
الإيطالي
(ICU)، بتمويل من
الاتحاد الأوروبي
، هذا المشروع الطموح الذي يمتد لـ 36 شهراً (حتى عام 2028). ويركز "WISEMED" على تعزيز تدابير الإدارة المتكاملة للمياه في الزراعة المروية، ومعالجة واحد من أكثر التحديات إلحاحاً في منطقة المتوسط وهو "ندرة المياه".
وشهد الاجتماع الافتتاحي إعلان انطلاق شبكة تعاون متوسطية تضم شركاء من:
لبنان
،
الأردن
، تونس، مصر، إسبانيا، إيطاليا، اليونان،
تركيا
. وتهدف هذه الشبكة إلى تبادل المعرفة وتجربة حلول تقنية رائدة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والسلطات العامة والجهات المحلية المعنية.
ويسعى المشروع إلى اختبار وتوسيع نطاق أنظمة الري المستدامة وتحسين كفاءة استخدام المياه، بما في ذلك اللجوء إلى مصادر مياه غير تقليدية. كما يهدف إلى دعم سياسات مائية قائمة على الأدلة العلمية، وربط المؤسسات الأكاديمية بالجهات المالية لضمان استدامة النظم البيئية المائية المحلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجامعة اللبنانية تشارك في إطلاق WISEMED المبادرة المتوسطية لمعالجة ندرة المياه في الزراعة
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية تشارك في إطلاق WISEMED المبادرة المتوسطية لمعالجة ندرة المياه في الزراعة
22/01/2026 18:16:14
22/01/2026 18:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة بالتعاون مع "الفاو" وزعا شباك صيد في ميناء صور
Lebanon 24
وزارة الزراعة بالتعاون مع "الفاو" وزعا شباك صيد في ميناء صور
22/01/2026 18:16:14
22/01/2026 18:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة تطلق مبادرة لاستبدال الشباك غير القانونية بمعدات صيد قانونية
Lebanon 24
وزارة الزراعة تطلق مبادرة لاستبدال الشباك غير القانونية بمعدات صيد قانونية
22/01/2026 18:16:14
22/01/2026 18:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأشغال: الصيانة الاستباقية نجحت في مواجهة العاصفة والطرق بقيت سالكة من دون تجمّعات مائية
Lebanon 24
وزارة الأشغال: الصيانة الاستباقية نجحت في مواجهة العاصفة والطرق بقيت سالكة من دون تجمّعات مائية
22/01/2026 18:16:14
22/01/2026 18:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية
الاتحاد الأوروبي
جامعة اللبنانية
اللبنانية
الأوروبي
الإيطالي
الأردن
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
Lebanon 24
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
10:51 | 2026-01-22
22/01/2026 10:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
Lebanon 24
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
10:42 | 2026-01-22
22/01/2026 10:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
Lebanon 24
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
10:35 | 2026-01-22
22/01/2026 10:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
Lebanon 24
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
10:34 | 2026-01-22
22/01/2026 10:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب
Lebanon 24
في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب
10:26 | 2026-01-22
22/01/2026 10:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
14:37 | 2026-01-21
21/01/2026 02:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
14:00 | 2026-01-21
21/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:51 | 2026-01-22
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
10:42 | 2026-01-22
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
10:35 | 2026-01-22
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
10:34 | 2026-01-22
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
10:26 | 2026-01-22
في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب
10:25 | 2026-01-22
بالأرقام.. صحيفة تكشف كلفة اغتيال نصرالله!
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 18:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 18:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 18:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24