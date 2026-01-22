ملف الجامعة اللبنانية على طاولة "لجنة التربية".. تعديلات قانونية وإنصاف للموظفين

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرر إدغار والأعضاء، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والجامعة ، حيث تركز البحث على ثلاثة اقتراحات قوانين تهمّ القطاع والإداري.





وأقرت اللجنة في جلستها اقتراح القانون إلى تعديل القانون الصادر في أيار 2025، والمتعلق بالإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في ملاكها الإداري بمختلف الوحدات. كما أقرت اللجنة (معدلاً) اقتراح قانون يهدف إلى تصحيح رواتب بعض موظفي الفئة الثالثة في ، ممن نجحوا في المباراة المحصورة تنفيذاً لقانون سابق، في خطوة لإنصاف هؤلاء الموظفين.





أما في ما يخص اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء وظيفة "اختصاصي مكننة تربوي" في ، فقد قررت اللجنة إحالته إلى لمزيد من الدراسة والبحث في تفاصيله التقنية والإدارية.





