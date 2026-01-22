تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ملف الجامعة اللبنانية على طاولة "لجنة التربية".. تعديلات قانونية وإنصاف للموظفين

Lebanon 24
22-01-2026 | 06:48
ملف الجامعة اللبنانية على طاولة لجنة التربية.. تعديلات قانونية وإنصاف للموظفين
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرر اللجنة النائب إدغار طرابلسي والأعضاء، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والجامعة اللبنانية، حيث تركز البحث على ثلاثة اقتراحات قوانين تهمّ القطاع التربوي والإداري.


وأقرت اللجنة في جلستها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون الصادر في أيار 2025، والمتعلق بالإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في ملاكها الإداري بمختلف الوحدات. كما أقرت اللجنة (معدلاً) اقتراح قانون يهدف إلى تصحيح رواتب بعض موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية، ممن نجحوا في المباراة المحصورة تنفيذاً لقانون سابق، في خطوة لإنصاف هؤلاء الموظفين.


أما في ما يخص اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء وظيفة "اختصاصي مكننة تربوي" في وزارة التربية والتعليم العالي، فقد قررت اللجنة إحالته إلى اللجنة الفرعية لمزيد من الدراسة والبحث في تفاصيله التقنية والإدارية.

مواضيع ذات صلة
الرئيس جوزف عون عرض مع وزيرة التربية ملفَّ تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التربية تناقش تعديل أحكام تنظيم الموازنة المدرسية وتقر اقتراح القانون
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التربية واصلت درس تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عقد من التأجيل.."فيتو" السياسة والطائفة يهدد "ملف تفرغ الجامعة اللبنانية!
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24

