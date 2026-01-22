تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

الخازن: ما يحمي لبنان ويصون كرامته ويحرر أرضه هو الوحدة الوطنية

Lebanon 24
22-01-2026 | 07:18
الخازن: ما يحمي لبنان ويصون كرامته ويحرر أرضه هو الوحدة الوطنية
الخازن: ما يحمي لبنان ويصون كرامته ويحرر أرضه هو الوحدة الوطنية photos 0
صدر عن الوزير السابق وديع الخازن، البيان الآتي: "نُدين بأشدّ عبارات الغضب والاستنكار العدوان الجوي الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف بالأمس بلدات قناريت، الخرايب، الكفور، جرجوع وأنصار، في حلقة جديدة من مسلسل الإجرام الممنهج الذي تمارسه إسرائيل بحق لبنان أرضًا وشعبًا، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية ولكل القوانين والأعراف الدولية، واستخفافٍ فاضح بحياة المدنيين الآمنين". 

أضاف البيان: "إن هذا العدوان، الذي أدّى إلى تدمير منازل وتشريد عشرات العائلات وتركها بلا مأوى، يؤكد مرةً جديدة الطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي، الذي لا يتورع عن استهداف القرى الآهلة والبنى التحتية المدنية، ضاربًا عرض الحائط بكل النداءات الدولية والإنسانية".


ختم البيان: "وفي هذا السياق، نؤكد موقفنا المتطابق مع موقف الرئيس نبيه بري، الذي يختصر حقيقة المرحلة وخطورة التحدي، حين أكد أن بيانات الشجب والإدانة لم تعد تجدي نفعًا، وأن ما يحمي لبنان ويصون كرامته ويحرر أرضه هو الوحدة الوطنية. فبوحدة اللبنانيين وحدها يمكن إسقاط رهانات العدو، وتحصين الوطن في وجه عدوانيته المفتوحة".
