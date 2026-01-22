لتسهيل معاملات المغتربين.. "توأمة رقمية" بين الخارجية ووزارة الذكاء الاصطناعي

شهدت خطوة نوعية نحو التحديث، بتوقيع تعاون مع لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تطوير المقدمة للبنانيين في الخارج وتخفيف الأعباء عنهم.





وخلال اللقاء، أثنى على أداء الوزير ، واصفاً إياه بالوزير "الصديق والكفوء والنزيه"، الذي يساهم في تطوير الإدارات بطرق مبتكرة تؤدي إلى نتائج فعّالة. وأكد رجي أن التنسيق بين الوزارتين دائم ومستمر لضمان مصلحة المغتربين، مشيداً بالجهد "الجبّار" لفريق عمل وزارة التكنولوجيا في ظل الظروف الصعبة.





، عبّر الوزير كمال شحادة عن فخره بالتعاون مع الوزير رجي، معتبراً أنه يعيد للبنان حقوقه ويفرض التعامل معه على قاعدة "الند للند". وكشف شحادة أن هذا سيثمر قريباً عن رقمية متطورة ستوضع في متناول المغتربين بطريقة "سهلة، آمنة، ومصانة"، بما يقلص الكلفة والجهد عليهم، مؤكداً أن العمل جارٍ منذ أشهر لإبصار هذه الخدمات النور.









