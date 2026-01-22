تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

لتسهيل معاملات المغتربين.. "توأمة رقمية" بين الخارجية ووزارة الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
22-01-2026 | 07:38
لتسهيل معاملات المغتربين.. توأمة رقمية بين الخارجية ووزارة الذكاء الاصطناعي
لتسهيل معاملات المغتربين.. توأمة رقمية بين الخارجية ووزارة الذكاء الاصطناعي photos 0
شهدت وزارة الخارجية والمغتربين خطوة نوعية نحو التحديث، بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للبنانيين في الخارج وتخفيف الأعباء عنهم.


وخلال اللقاء، أثنى وزير الخارجية يوسف رجي على أداء الوزير كمال شحادة، واصفاً إياه بالوزير "الصديق والكفوء والنزيه"، الذي يساهم في تطوير الإدارات بطرق مبتكرة تؤدي إلى نتائج فعّالة. وأكد رجي أن التنسيق بين الوزارتين دائم ومستمر لضمان مصلحة المغتربين، مشيداً بالجهد "الجبّار" لفريق عمل وزارة التكنولوجيا في ظل الظروف الصعبة.


من جهته، عبّر الوزير كمال شحادة عن فخره بالتعاون مع الوزير رجي، معتبراً أنه يعيد للبنان حقوقه ويفرض التعامل معه على قاعدة "الند للند". وكشف شحادة أن هذا البروتوكول سيثمر قريباً عن إطلاق خدمات رقمية متطورة ستوضع في متناول المغتربين بطريقة "سهلة، آمنة، ومصانة"، بما يقلص الكلفة والجهد عليهم، مؤكداً أن العمل جارٍ منذ أشهر لإبصار هذه الخدمات النور.



