للجامعات اللبنانية .. انطلاق أضخم موسم بـ 39 رياضة

ينطلق يوم السبت المقبل الموسم الجديد لبطولات الرياضي للجامعات، في نسخة تُعد الأضخم والأكثر تنوعاً، بمشاركة 24 جامعة من مختلف المناطق ، مما يؤكد اتساع قاعدة الرياضة الجامعية في .





ويتميز هذا الموسم بشمولية غير مسبوقة، حيث تشهد المنافسات 39 رياضة مختلفة للجنسين. وتُعطى إشارة الانطلاق في نهاية الأسبوع مع ألعاب : " ، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، وكرة الصالات (الفوتسال)"، على أن تتبعها تباعاً منافسات الألعاب الفردية.





ولن تقتصر الإثارة على الألعاب المنفردة، بل ستدخل الجامعات في سباق طويل ومثير للتتويج بـ "درع الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات"، وهو اللقب الذي يجسد التفوّق الرياضي الشامل، حيث يعتمد الاتحاد نظام جمع النقاط من خلال النتائج المحققة في مختلف الرياضات طوال العام.





، أكد زياد أن اللجنة الإدارية الجديدة، التي تضم كوادر خبيرة ونشيطة، تركز على ترسيخ الرياضة الجامعية كمساحة للتلاقي ومنصة لاكتشاف المواهب وصقلها، بما يعزز القيم الرياضية وينعكس إيجاباً على مستقبل الرياضة اللبنانية عموماً.







Advertisement