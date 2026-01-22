مخزومي: حماية المودعين ضرورة والقرارات لا تُبنى على الافتراضات

أقام "الحوار الوطني" النائب مخزومي عشاءً تكريمياً في دارته ببيروت، على شرف الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دو لاجوجي، بحضور حشد من النواب والشخصيات، حيث كان الملف المالي والإصلاحي الحاضر الأبرز على طاولة .



وفي كلمة ترحيبية، شكر مخزومي على التزامها الدائم تجاه ، مؤكداً أن البلاد تقف اليوم عند "مفترق طرق حاسم". وأشار إلى أن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة الاختلالات والمماطلة، مشدداً على أن المعالجة تتطلب مساراً إصلاحياً "موثوقاً ومتماسكاً" يعيد الثقة المفقودة.



مخزومي وجّه انتقاداً تقنياً للقانون المقترح لسد المالية، معتبراً أنه "اختبار للمصداقية" ولكنه يفتقر إلى الوضوح والدقة. وحذر من أن أي إطار إصلاحي لا يتضمن أرقاماً نهائية ومتفقاً عليها لا يمكن اعتباره مكتملاً، قائلاً: "السرعة مهمة، لكن الدقة أهم.. القرارات يجب أن تُبنى على الحقائق لا الافتراضات".



وشدد مخزومي على ضرورة أن يوفر الإطار السليم وضوحاً في توزيع الخسائر وحماية صغار المودعين وفق المعايير الدولية، معتبراً أن استعادة مصداقية المؤسسات "ضرورة اقتصادية وليست خياراً سياسياً". وختم بالإشارة إلى دور فرنسا المحوري، مؤكداً أن نجاح أي لإعادة الإعمار يستمد قوته من جدية الإصلاحات المنفذة في الداخل اللبناني.

