16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
سلام من دافوس إلى باريس
Lebanon 24
22-01-2026
|
08:26
يتوجّه رئيس الحكومة
نواف سلام
من دافوس
إلى باريس
، حيث يلتقي
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
، ويعقد أيضًا لقاءً في
السفارة الفرنسية
.
