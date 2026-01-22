سلام: ما تحقق في مسار حصر السلاح تاريخي

قال رئيس الحكومة : "نريد الضغط على لوقف هجماتها".

وأضاف سلام لـ"العربية": "ما تحقق في مسار حصر السلاح تاريخي وهو ليس موضع خلاف".

وتابع قائلاً: "نسعى لتفعيل عمل لجنة الميكانيزم ولا مانع من توسيع مشاركة مدنيين لبنانيين في اللجنة".

وأردف: "نسعى لإجراء بموعدها".

وفي سياق منفصل، اعتبر سلام أنه تم تضخيم موضوع فلول نظام في ، مؤكداً أن "لا رؤوس كبيرة من فلول نظام الأسد في لبنان".

وقال: "نريد طي صفحة الماضي مع السلطة الجديدة بسوريا".