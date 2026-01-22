جعجع بحث الملفات اللبنانية والإقليمية والدولية مع السفيرة السويسرية

استقبل " " في معراب، السفيرة في ماريون ويتشلت، يرافقها جيرالدين فيريـداز، مستشارة الأمن الإنساني، في لقاء موسع حضره النائب السابق إدي أبي اللمع والوزير السابق ريشار قيومجيان وطوني .





وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض شامل لآخر المستجدات السياسية على ثلاثة مستويات: ، الإقليمية، والأوروبية. كما تطرق البحث إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.





Advertisement