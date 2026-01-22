تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جعجع بحث الملفات اللبنانية والإقليمية والدولية مع السفيرة السويسرية

Lebanon 24
22-01-2026 | 08:49
جعجع بحث الملفات اللبنانية والإقليمية والدولية مع السفيرة السويسرية
جعجع بحث الملفات اللبنانية والإقليمية والدولية مع السفيرة السويسرية photos 0
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، السفيرة السويسرية في لبنان ماريون ويتشلت، يرافقها جيرالدين فيريـداز، مستشارة الأمن الإنساني، في لقاء دبلوماسي موسع حضره النائب السابق إدي أبي اللمع والوزير السابق ريشار قيومجيان وطوني درويش.


وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض شامل لآخر المستجدات السياسية على ثلاثة مستويات: اللبنانية، الإقليمية، والأوروبية. كما تطرق البحث إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

