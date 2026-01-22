تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دعم واسع لتفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الدورة الرابعة لمراجعة لبنان أمام الأمم المتحدة

Lebanon 24
22-01-2026 | 09:06
A-
A+
دعم واسع لتفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الدورة الرابعة لمراجعة لبنان أمام الأمم المتحدة
دعم واسع لتفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الدورة الرابعة لمراجعة لبنان أمام الأمم المتحدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رحبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بفحص سجل لبنان في مجال حقوق الإنسان في إطار الدورة الرابعة من آلية المراجعة الدورية الشاملة التي أجراها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين، 19 كانون الثاني 2026، في قاعة قصر الأمم المتحدة في جنيف، وتم بثها مباشرة على تلفزيون الويب التابع للأمم المتحدة.

خلال الحوار التفاعلي، أدلت 105 دول ببيانات وقدمت ما مجموعه 203 توصية إلى لبنان، تناولت مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

رحّبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل خاص بالتوصيات السبع التي دعت بشكل صريح إلى تعزيز وتفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية ضد التعذيب، وضمان استقلاليتهما وتوفير الموارد الكافية لهما. وتؤكد هذه التوصيات على الاعتراف الدولي المتزايد بالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الوطنية المستقلة في حماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب وسوء المعاملة.

وقد أوصت الدول لبنان بما يلي:

بذل مزيد من الجهود لضمان تزويد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية بالموارد المؤسسية والمالية والعملية اللازمة للاضطلاع بمهامهما بشكل مستقل (بلغاريا)؛

السماح للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية بالوصول الكامل والحر والمستمر إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية (تشيلي)؛

ضمان منح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآلية الوقائية الوطنية ضد التعذيب، وصولاً كاملاً ومنتظماً ودون عوائق إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية (الدنمارك)؛

ضمان توفير الموارد الكافية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية وتمكينهما من العمل باستقلالية وفقًا لمبادئ باريس (غامبيا)؛

مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآلية الوقائية الوطنية (المغرب)؛

ضمان منح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآلية الوقائية ضد التعذيب، وصولاً كاملاً ودون عوائق إلى أماكن الاحتجاز (أوكرانيا)؛

تفعيل الآلية الوقائية الوطنية بشكل كامل، من خلال تخصيص الموارد المالية وغيرها من الموارد، وضمان التحقيق المستقل في جميع حوادث التعذيب وسوء المعاملة (كرواتيا).

تعتبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه التوصيات تشكل خارطة طريق دولية واضحة ومتماسكة لتعزيز منع التعذيب، والإشراف المستقل على أماكن الاحتجاز، وامتثال لبنان لالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

يُعد لبنان واحدًا من بين 13 دولة خضعت للمراجعة خلال جلسة فريق العمل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة التي تعُقد بين 19 و30 كانون الثاني 2026. وكانت مراجعات لبنان السابقة قد جرت في تشرين الثاني 2010، تشرين الثاني 2015، وكانون الثاني 2021.

من المقرر أن يعتمد فريق العمل المعني بالمراجعة التوصيات الموجهة إلى لبنان يوم الجمعة، 30 كانون الثاني 2026، بين الساعة 14:30 و18:00 (بتوقيت وسط أوروبا). وبعد اعتمادها، ستحدد السلطات اللبنانية التوصيات التي ستقبل بها أو تكتفي بأخذ العلم بها أو تدعمها جزئيًا، وذلك قبل عرضها على الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان.

ويمثل كل من قبرص، جمهورية الدومينيكان، وموريشيوس الدول الثلاث (ترويكا) التي تشكل المقررين المعنيين بمراجعة لبنان.

تؤكد  الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن الدورة الرابعة من المراجعة الدورية الشاملة تمثل فرصة حاسمة للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. وتشدد الهيئة على أن منع التعذيب وحماية حقوق الإنسان بشكل فعال لا يمكن تحقيقهما بدون استقلال مؤسسي كامل، موارد مالية كافية ومستدامة، ووصول غير مقيّد إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، وتعاون بنّاء بين السلطات الحكومية والبرلمان والقضاء والهيئات الرقابية المستقلة.

وتعيد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيد استعدادها للانخراط في حوار وتعاون بنّاء مع جميع الأطراف الوطنية والشركاء الدوليين لضمان ترجمة توصيات المراجعة إلى إصلاحات ملموسة تعزز كرامة الإنسان والمساءلة وسيادة القانون في لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: نطالب السلطات الإيرانية بالوقف الفوري لأعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين السلميين
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: النزاع العنيف يتواصل في السودان وهجمات الجيش وقوات الدعم السريع تتوالى
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: استشهاد 127 مدنياً في هجمات إسرائيلية داخل لبنان منذ وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب يطلق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

اللبنانية

جمهورية

القضاء

التزام

بالمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:58 | 2026-01-22
Lebanon24
10:51 | 2026-01-22
Lebanon24
10:42 | 2026-01-22
Lebanon24
10:35 | 2026-01-22
Lebanon24
10:34 | 2026-01-22
Lebanon24
10:26 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24