تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الوفاء للمقاومة: أي رهانٍ على المتغيرات الخارجية لتصفية حسابات سياسيَّة ضيقة ستكون رهانات خائبة

Lebanon 24
22-01-2026 | 09:31
A-
A+
الوفاء للمقاومة: أي رهانٍ على المتغيرات الخارجية لتصفية حسابات سياسيَّة ضيقة ستكون رهانات خائبة
الوفاء للمقاومة: أي رهانٍ على المتغيرات الخارجية لتصفية حسابات سياسيَّة ضيقة ستكون رهانات خائبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية بتاريخ 22/1/2026، وتداولت في قضايا وشؤون سياسية ونيابية عدة ‏وأصدرت ‏البيان التالي‎:‎

تهبُّ على منطقتنا والعالم عواصف هوجاء تحملها السياسات الأميركيَّة المهدِّدة للأمن والسلم الدوليين من خلال ‏توظيف ‏غطرسة القوَّة لفرض شروطها في الهيمنة والتسلُّط، ولا تتوانى عن تهديد سيادة الدول واستقلالها وحقوق ‏شعوبها في اختيار ‏الأنظمة التي تريد، فيما الرئيس الأميركي يُهدِّد دولًا بالإبادة ويتوعد أخرى بتغيير أنظمتها، ‏ويفرض ترهيبه حتى على حلفائه ‏المقرَّبين في أوروبا والغرب.‏

وإزاء غطرسة الادارة الأميركيَّة، لا خيار أمام الدَّول والشعوب الحرّة سوى الدفاع عن سيادتها وحقوقها، ورفض ‏الخضوع ‏للطغيان والتسلُّط‎.‎

إنَّ إحدى الأدلّة على قدرة الشعوب على الدفاع عن سيادتها، هي وقفة الشعب الإيراني بتظاهراته المليونية بكل ‏شجاعة ‏ووطنية وتماسك في وجه المحاولة الأميركية الإسرائيليّة لاستهداف دولته وسيادته وأمنه واستقراره، حيث ‏أثبت هذا الشعب ‏مرَّة أخرى أنَّه عصيٌّ على الانكسار، ولا يمكن لقوى الهيمنة والتسلط الدوليين كسر إرادته، أو ‏المسَّ باستقلاله، وإنَّ ‏الجمهوريَّة الإسلامية تشكل اليوم النموذج للشعوب المُستضعفة الحرَّة الرَّافضة للهيمنة ‏الأميركيَّة.‏

أمَّا في لبنان، يتأكد يوماً بعد يوم خصوصاً مع تمادي الاعتداءات الإسرائيلية وانتهاك العدو للسيادة الوطنيّة ‏واستهداف ‏المدنيين والمباني السكنيّة، أنَّ أي رهانٍ على المتغيرات الخارجية لتصفية حسابات سياسيَّة ضيقة لن ‏تصب في مصلحة البلد ‏واستقراره ونهوضه وهي ستكون رهانات خائبة، وقد جرَّبتها قوى عديدة في السّلطة وخارجها ‏منذ أكثر من أربعين عامًا ولم ‏تحصد سوى الخيبة والخسران، بينما طوال هذه المدَّة كان خيار شعبنا مقاومة ‏الاحتلال وقد أثبت هذا الخيار جدواه في تحرير ‏الأرض وإحباط أهداف العدوان. وأنَّ الخيار الوحيد المتاح أمام ‏اللبنانيين هو الحفاظ على عوامل القوَّة التي يمتلكونها وفي ‏طليعتها تكامل الجيش والشعب والمقاومة، وتلاقي ‏اللبنانيين ووحدتهم لدرء المخاطر المحيطة بهم.‏

لقد ناقشت الكتلة التطورات في لبنان والمنطقة وخلصت بعد اجتماعها إلى إصدار البيان الآتي:‏

‏1-‏ إنَّ السياسة العدوانية الأميركيَّة ضدَّ دول وشعوب منطقتنا بلغت غطرستُها حدِّ التهديد باستهداف حياة المرجع ‏الدِّيني ‏الكبير لملايين المسلمين حول العالم وقائد الجمهورية الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، وهو تهديد ‏بإشعال المنطقة كلِّها، ‏فضلًا عن مواصلة التهديدات ضدَّ الشعب الإيراني الذي وقف بكلِّ حزمٍ وشجاعة ضدَّ ‏المحاولات الأميركية الصهيونية ‏لزعزعة أمنه واستقراره.‏
إنَّنا في الوقت الذي نقف فيه إلى جانب الجمهورية الإسلاميَّة شعبًا ودولةً وقيادةً نرى أنَّ  القيادة الحكيمة ‏والشجاعة للإمام ‏السيد علي الخامنئي في مواجهة الهيمنة الأميركية تُعطي الأمل لكلِّ الشعوب المقهورة ‏والمظلومة بالتحرُّر ومواجهة هذا الظلم ‏الذي بات ينتشر على مستوى العالم‎.‎

‏2-‏ لا يزال التصدّي للاستباحة الإسرائيليَّة للسيادة اللبنانية هو العنوان الوطني الأوَّل الذي يجب على الدَّولة جعله ‏قضيتها ‏المركزيَّة، فلا استقرار ولا نهوض ولا ازدهار للبنان ما دام العدو يمارس القتل اليومي للمواطنين ويدمِّر ‏الممتلكات، ويواصل ‏احتلاله للأرض واحتجاز الأسرى ممَّا يبقي البلد كلُّه وليس فقط الجنوب مستهدفاً في أمنه ‏واستقراره، وغارات العدو بالأمس ‏ضدَّ المباني السكنيَّة في قنَّاريت والخرايب وأنصار والكفور وجرجوع وقبلها في ‏كفرحتّى والمصيلح ويانوح والبازوريّة هي ‏أوضح شاهدٍ على ذلك. فالعبء الحقيقي الَّذي يرزح تحته لبنان اليوم ‏هو استمرار العدوان وغياب الدَّولة عن تحمُّل ‏مسؤولياتها، وتخلِّيها عن شعبها سواء في الحماية أو في ‏الرِّعاية، فيما المفترض أن تتصدَّى الحكومة اللبنانية لأي خرق ‏إسرائيلي للسيادة اللبنانيَّة في كل المناطق ‏اللبنانية خصوصًا في منطقة جنوب الليطاني.‏

‏3-‏ إنَّ المقاومة كانت وستبقى من عوامل القوَّة للبنان، ومعادلاتها هي التي أبقت لنا بلدًا، وشعبنا الَّذي قدَّم خيرة ‏قادته وأبنائه ‏شهداء لن يتخلَّى عن مقاومته وعن إنجازات شهدائه وسيصون هذه الدماء الطاهرة، ولم تكن هذه ‏المقاومة في الماضي وفي ‏الحاضر ولن تكون في المستقبل إلا مؤشر عزٍّ ونصرٍ وخيرٍ لهذا الشعب الحاضر ‏في الميدان والمستعد دومًا للدفاع عن وجوده ‏وأرضه.‏

‏4-‏ ‎ ‎إنَّنا ندعو المسؤولين والقوى السياسية الحريصة على البلد إلى التبصُّر في مآل الأمور حيث يطغى خطاب ‏التحريض ‏والنكران والكراهية وتقسيم اللبنانيين إلى أطراف متباعدة في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى من ‏يجمعهم لا إلى من يفرقهم، ‏وإنَّ  غياب الدَّولة عن تحمُّل مسؤولياتها، وإطلاق مواقف من جهات فيها تعارض ‏حتَّى بيان الحكومة الوزاري، وتَنَكُّرَ بعض ‏من فيها لأبسط قواعد الانتماء الوطني يزيد الهوَّة بين سلطة الدَّولة ‏وشعبها المستهدف.‏

‏5-‏ إنَّ من مسؤوليات الحكومة فضلاً عن العمل على وقف العدوان المتمادي التزامُ بيانها الوزاري لجهة إعادة ‏الإعمار وهذه ‏القضية الوطنية يجب إخراجها من الحسابات السياسيَّة، إذ لا يزال شعبنا ينتظر خطوات عمليَّة ‏من قبل هذه الحكومة، ومن ‏جهتنا نبذل قصارى جهدنا من أجل وضع هذا الملف على طريق المعالجة، فيما ‏تحاول جهات محليَّة وقوى دوليَّة منع إعادة ‏الإعمار ومنع تقديم أي مساعدة إلى لبنان ومع ذلك سنواصل ‏العمل ولن نترك شعبنا في دائرة المعاناة، وكل ما نستطيع تقديمه ‏سنقدِّمه لأهلنا الصابرين والمضحِّين، وفي ‏هذا المجال تثمن الكتلة مناقشات وجهود لجنة المال النيابية لإنهاء درس مشروع ‏الموازنة العامَّة، وإحالته إلى ‏الهيئة العامَّة بعد إدخال تعديلات أسهم فيها نواب الكتلة وبعض الزملاء من كتل أخرى على ‏قاعدة أولوية ‏إعادة الإعمار وزيادة التقديمات الاجتماعية خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم.‏
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"إغتيال كسروان": تصفية حسابات أم رسالة أمنية؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المساعي الأميركية والفرنسية على حالها فهل من رهان على العرب؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة الوفاء للمقاومة تجدد دعوتها إلى اللبنانيين كي يوحدوا موقفهم ضدّ الاحتلال الصهيوني
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": مشروع الفجوة الماليّة الذي أعدَّته الحكومة ينطوي على العديد من الألغام والغموض
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:58 | 2026-01-22
Lebanon24
10:51 | 2026-01-22
Lebanon24
10:42 | 2026-01-22
Lebanon24
10:35 | 2026-01-22
Lebanon24
10:34 | 2026-01-22
Lebanon24
10:26 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24