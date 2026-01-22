تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
مأساة إنسانية في قناريت… غارات الاحتلال تودي بحياة ثلاثة أجنّة داخل رحم أمّهم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-01-2026
|
09:50
هزّت بلدة قناريت –
قضاء صيدا
، مأساة إنسانية مؤلمة إثر
الغارات
الإسرائيلية
التي استهدفت مبانٍ سكنية في البلدة، وأسفرت عن فقدان مواطنة لبنانية ثلاثة أجنّة كانت تحملهم في رحمها.
وفي التفاصيل، أفادت المعلومات أن الشابة (م.ج.) تعرّضت لصدمة نفسية عنيفة نتيجة شدة القصف وعصف الانفجارات، ما أدى إلى فقدانها الوعي وإصابتها بنزيف حاد، انتهى بفقدان الأجنّة الثلاثة في حادثة مؤلمة تعكس حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان.
ولا تزال الحالة الصحية للشابة غير مستقرة حتى الساعة، حيث تخضع للعلاج والمراقبة الطبية الدقيقة في أحد المستشفيات، وسط قلق بالغ على وضعها الصحي والنفسي.
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجدداً على الكلفة الإنسانية الباهظة التي يدفعها المدنيون، ولا سيما النساء والأطفال، جراء الاعتداءات المتكررة التي تطال المناطق السكنية الآمنة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
