مأساة إنسانية في قناريت… غارات الاحتلال تودي بحياة ثلاثة أجنّة داخل رحم أمّهم

هزّت بلدة قناريت – ، مأساة إنسانية مؤلمة إثر التي استهدفت مبانٍ سكنية في البلدة، وأسفرت عن فقدان مواطنة لبنانية ثلاثة أجنّة كانت تحملهم في رحمها.



وفي التفاصيل، أفادت المعلومات أن الشابة (م.ج.) تعرّضت لصدمة نفسية عنيفة نتيجة شدة القصف وعصف الانفجارات، ما أدى إلى فقدانها الوعي وإصابتها بنزيف حاد، انتهى بفقدان الأجنّة الثلاثة في حادثة مؤلمة تعكس حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان.



ولا تزال الحالة الصحية للشابة غير مستقرة حتى الساعة، حيث تخضع للعلاج والمراقبة الطبية الدقيقة في أحد المستشفيات، وسط قلق بالغ على وضعها الصحي والنفسي.



وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجدداً على الكلفة الإنسانية الباهظة التي يدفعها المدنيون، ولا سيما النساء والأطفال، جراء الاعتداءات المتكررة التي تطال المناطق السكنية الآمنة.

Advertisement