قطاع الشباب في التيار يرحّب بإجراء الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية

صدر عن قطاع الشباب في بيان رحّب فيه بقرار بسام بدران إجراء الانتخابات الطلابية بعد غياب دام سبعة عشر عامًا، معتبرًا الخطوة تكريسًا لمبدأ تداول السلطة الذي ينادي به في مختلف المؤسسات الوطنية.



وأشار البيان إلى أن قطاع الشباب يضع كل إمكانياته في خدمة رئاسة الجامعة والجامعة لضمان نجاح هذا الاستحقاق، مؤكدًا أهمية دور الشباب في الحياة السياسية، وهو الدور الذي حرص التيار على دعمه، لافتًا إلى أن طلابه، ولا سيما في ، كانوا من أوائل من حملوا شعلة مقاومة السوري.



وختم البيان بدعوة جميع الطلاب إلى الاستعداد لهذه المحطة بمسؤولية وطنية عالية، للحفاظ على الجامعة اللبنانية نموذجًا حيًا للديمقراطية ومنارةً للشباب اللبناني الساعي إلى بناء دولة الحق والمؤسسات.

