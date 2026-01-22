تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية": هيكلة جديدة وتكليف محمد الحسيني

Lebanon 24
22-01-2026 | 10:15
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية: هيكلة جديدة وتكليف محمد الحسيني
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية: هيكلة جديدة وتكليف محمد الحسيني photos 0
عقدت لجنة محافظة جبل لبنان في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" اجتماعاً موسعاً في مركز نقابة الصيادين بمنطقة الأوزاعي، برئاسة جهاد بلوق وحضور نخبة من ممثلي اللجان التخصصية، لبحث آليات تنظيم القطاع الزراعي وتفعيل الحماية الاجتماعية للمزارعين.

استُهل الاجتماع بعرض للهيكلية التنظيمية للقاء، الذي يعمل كإطار وطني جامع ينسق الجهود بين لجان المحافظات واللجان التخصصية. وشدد المجتمعون على أهمية "السجل الزراعي" كأداة حيوية لتنظيم المهنة وحفظ حقوق المزارعين، وتسهيل وصولهم إلى برامج الدعم الدولي والمحلي.

شهد الاجتماع استعراضاً لأبرز التحركات المطلبية، حيث كُشف عن نتائج اللقاءات مع وزير العمل والمدير العام لضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، بهدف إدخال المزارعين تحت مظلة التغطية الصحية والاجتماعية. كما قدمت لجنة الثروة السمكية ملخصاً عن مشاركتها في المؤتمر الوطني لمصايد الأسماك.

وعلى الصعيد الداخلي، أجمعت اللجنة على تكليف المهندس محمد جواد الحسيني بمهام أمين السر للجنة محافظة جبل لبنان، مع الاتفاق على برنامج لقاءات دورية لتعزيز التنسيق بين اللجان المختلفة وضمان مسار عملي وجدي يخدم المزارعين.



لبنان

إقتصاد

محافظة جبل لبنان

المؤتمر الوطني

المدير العام

الدكتور محمد

مؤتمر الوطني

الدعم الدولي

محمد جواد

جبل لبنان

تابع
