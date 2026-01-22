تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية": هيكلة جديدة وتكليف محمد الحسيني
Lebanon 24
22-01-2026
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة
محافظة جبل لبنان
في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" اجتماعاً موسعاً في مركز نقابة الصيادين بمنطقة
الأوزاعي
، برئاسة جهاد بلوق وحضور نخبة من ممثلي اللجان التخصصية، لبحث آليات تنظيم القطاع الزراعي وتفعيل الحماية الاجتماعية للمزارعين.
استُهل الاجتماع بعرض للهيكلية التنظيمية للقاء، الذي يعمل كإطار وطني
جامع
ينسق الجهود بين لجان المحافظات واللجان التخصصية. وشدد المجتمعون على أهمية "السجل الزراعي" كأداة حيوية لتنظيم المهنة وحفظ حقوق المزارعين، وتسهيل وصولهم إلى برامج
الدعم الدولي
والمحلي.
شهد الاجتماع استعراضاً لأبرز التحركات المطلبية، حيث كُشف عن نتائج اللقاءات مع وزير العمل والمدير العام لضمان الاجتماعي،
الدكتور محمد
كركي، بهدف إدخال المزارعين تحت مظلة التغطية الصحية والاجتماعية. كما قدمت لجنة
الثروة
السمكية ملخصاً عن مشاركتها في
المؤتمر الوطني
لمصايد الأسماك.
وعلى الصعيد الداخلي، أجمعت اللجنة على تكليف المهندس
محمد جواد
الحسيني
بمهام أمين السر للجنة محافظة
جبل لبنان
، مع الاتفاق على برنامج لقاءات دورية لتعزيز التنسيق بين اللجان المختلفة وضمان مسار عملي وجدي يخدم المزارعين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
Lebanon 24
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
22/01/2026 18:20:02
22/01/2026 18:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية حذّر من تفشّي الحمى القلاعية وطالب بإعلان الطوارئ
Lebanon 24
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية حذّر من تفشّي الحمى القلاعية وطالب بإعلان الطوارئ
22/01/2026 18:20:02
22/01/2026 18:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الثروة السمكية تجتمع تشاورياً ضمن فعاليات اللقاء الوطني للهيئات الزراعية
Lebanon 24
لجنة الثروة السمكية تجتمع تشاورياً ضمن فعاليات اللقاء الوطني للهيئات الزراعية
22/01/2026 18:20:02
22/01/2026 18:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
«اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» يحذّر من مخاطر مشروع قانون البذور والشتول
Lebanon 24
«اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» يحذّر من مخاطر مشروع قانون البذور والشتول
22/01/2026 18:20:02
22/01/2026 18:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
محافظة جبل لبنان
المؤتمر الوطني
المدير العام
الدكتور محمد
مؤتمر الوطني
الدعم الدولي
محمد جواد
جبل لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله بين ماكرون وسلام غداً
Lebanon 24
المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله بين ماكرون وسلام غداً
10:58 | 2026-01-22
22/01/2026 10:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
Lebanon 24
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
10:51 | 2026-01-22
22/01/2026 10:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
Lebanon 24
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
10:42 | 2026-01-22
22/01/2026 10:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
Lebanon 24
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
10:35 | 2026-01-22
22/01/2026 10:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
Lebanon 24
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
10:34 | 2026-01-22
22/01/2026 10:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
14:37 | 2026-01-21
21/01/2026 02:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
14:00 | 2026-01-21
21/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:58 | 2026-01-22
المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله بين ماكرون وسلام غداً
10:51 | 2026-01-22
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
10:42 | 2026-01-22
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
10:35 | 2026-01-22
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
10:34 | 2026-01-22
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
10:26 | 2026-01-22
في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 18:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 18:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 18:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24