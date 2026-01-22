"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية": هيكلة جديدة وتكليف محمد الحسيني

عقدت لجنة في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" اجتماعاً موسعاً في مركز نقابة الصيادين بمنطقة ، برئاسة جهاد بلوق وحضور نخبة من ممثلي اللجان التخصصية، لبحث آليات تنظيم القطاع الزراعي وتفعيل الحماية الاجتماعية للمزارعين.



استُهل الاجتماع بعرض للهيكلية التنظيمية للقاء، الذي يعمل كإطار وطني ينسق الجهود بين لجان المحافظات واللجان التخصصية. وشدد المجتمعون على أهمية "السجل الزراعي" كأداة حيوية لتنظيم المهنة وحفظ حقوق المزارعين، وتسهيل وصولهم إلى برامج والمحلي.



شهد الاجتماع استعراضاً لأبرز التحركات المطلبية، حيث كُشف عن نتائج اللقاءات مع وزير العمل والمدير العام لضمان الاجتماعي، كركي، بهدف إدخال المزارعين تحت مظلة التغطية الصحية والاجتماعية. كما قدمت لجنة السمكية ملخصاً عن مشاركتها في لمصايد الأسماك.



وعلى الصعيد الداخلي، أجمعت اللجنة على تكليف المهندس بمهام أمين السر للجنة محافظة ، مع الاتفاق على برنامج لقاءات دورية لتعزيز التنسيق بين اللجان المختلفة وضمان مسار عملي وجدي يخدم المزارعين.









