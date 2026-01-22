على خلفية التطاول على رئيس الجمهورية.. حسين عليق وعلي برو إلى التحقيق

على خلفية التطاول على رئيس الجمهورية ، قرّر التمييزي القاضي جمال استدعاء الصحافي حسين عليق إلى التحقيق أمام المباحث المركزية، ظهر غد الجمعة، وذلك وفق ما أعلنه عليق عبر حسابه على منصة "إكس".



وفي السياق نفسه، جرى التداول بمعلومات عن صدور مذكرة توقيف بحق الصحافي بقرار من الحجار، استنادًا إلى ما نُشر عبر خاصية "الستوري" على تطبيق "إنستغرام".



ويُشار إلى أنّه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكّد هذه المعلومات.



ويرجح ألا يمثل الزميل عليق غدا، وذلك خشية توقيفه، على حد ما تقوله بعض المصادر الاعلامية.

Advertisement