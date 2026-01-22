تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عون: استراتيجية الدواجن أولوية والهدف فتح الأسواق العربية والدولية

Lebanon 24
22-01-2026 | 10:21
عون: استراتيجية الدواجن أولوية والهدف فتح الأسواق العربية والدولية
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وفد "النقابة اللبنانية للدواجن" برئاسة وليم بطرس، حيث جرى استعراض الواقع التشغيلي للقطاع وبحث سبل تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية" التي تهدف لتحويل الإنتاج اللبناني إلى قوة اقتصادية إقليمية.

كشف وليم بطرس خلال اللقاء عن قدرات القطاع المذهلة، حيث يضم لبنان 2000 مزرعة و60 مصنعاً بطاقة إنتاجية تتجاوز 120 مليون طير سنوياً، مؤكداً أن هذا النشاط يؤمّن العيش الكريم لأكثر من 36 ألف عائلة.

عرض الوفد "الاستراتيجية الوطنية" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد بنحو 1.5 مليار دولار، وتوفير 53 ألف فرصة عمل جديدة. وأوضح بطرس أن التنفيذ لا يتطلب إنفاقاً حكومياً، بل مجرد إجراءات تنظيمية سريعة من الوزارات المعنية.

من جانبه، أشاد الرئيس عون بأداء القطاع، مؤكداً أن الاستراتيجية المقترحة ستكون تحت "عناية المسؤولين" لرفع مستوى الإنتاج. وأعلن الرئيس سعيه الدائم لتأمين أسواق عربية ودولية جديدة للصادرات اللبنانية، مشدداً على أن "سمعة الإنتاج اللبناني في الخارج تزداد إيجابية يوماً بعد يوم".

جمعية تجار صيدا تمدد ساعات فتح الأسواق احتفالاً بالأعياد المجيدة
الرئيس عون: لقد كان هدفي واضحاً معلناً أن أعيد لبنان إلى مكانه وموقعه الطبيعيين ضمن الشرعية العربية كما الشرعية الدولية والأممية وهذا ما دأبت على نسجه خطوة خطوة
عبد المسيح: أولوية الرئيس عون بناء دولة قوية ذات سيادة كاملة
عون: العودة إلى الجنوب والإعمار ووقف الاعتداءات أولوية وطنية
