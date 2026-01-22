تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
-4
o
بشري
9
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عون: استراتيجية الدواجن أولوية والهدف فتح الأسواق العربية والدولية
Lebanon 24
22-01-2026
|
10:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في
قصر بعبدا
، وفد "النقابة
اللبنانية
للدواجن" برئاسة وليم
بطرس
، حيث جرى استعراض الواقع التشغيلي للقطاع وبحث سبل تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية" التي تهدف لتحويل الإنتاج اللبناني إلى قوة اقتصادية إقليمية.
كشف وليم بطرس خلال اللقاء عن قدرات القطاع المذهلة، حيث يضم
لبنان
2000 مزرعة و60 مصنعاً بطاقة إنتاجية تتجاوز 120 مليون طير سنوياً، مؤكداً أن هذا النشاط يؤمّن العيش
الكريم
لأكثر من 36 ألف عائلة.
عرض الوفد "الاستراتيجية الوطنية" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد بنحو 1.5 مليار دولار، وتوفير 53 ألف فرصة عمل جديدة. وأوضح بطرس أن التنفيذ لا يتطلب إنفاقاً حكومياً، بل مجرد إجراءات تنظيمية سريعة من الوزارات المعنية.
من جانبه، أشاد
الرئيس عون
بأداء القطاع، مؤكداً أن الاستراتيجية المقترحة ستكون تحت "عناية المسؤولين" لرفع مستوى الإنتاج. وأعلن الرئيس سعيه الدائم لتأمين أسواق عربية ودولية جديدة للصادرات اللبنانية، مشدداً على أن "سمعة الإنتاج اللبناني في الخارج تزداد إيجابية يوماً بعد يوم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جمعية تجار صيدا تمدد ساعات فتح الأسواق احتفالاً بالأعياد المجيدة
Lebanon 24
جمعية تجار صيدا تمدد ساعات فتح الأسواق احتفالاً بالأعياد المجيدة
22/01/2026 22:04:57
22/01/2026 22:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: لقد كان هدفي واضحاً معلناً أن أعيد لبنان إلى مكانه وموقعه الطبيعيين ضمن الشرعية العربية كما الشرعية الدولية والأممية وهذا ما دأبت على نسجه خطوة خطوة
Lebanon 24
الرئيس عون: لقد كان هدفي واضحاً معلناً أن أعيد لبنان إلى مكانه وموقعه الطبيعيين ضمن الشرعية العربية كما الشرعية الدولية والأممية وهذا ما دأبت على نسجه خطوة خطوة
22/01/2026 22:04:57
22/01/2026 22:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: أولوية الرئيس عون بناء دولة قوية ذات سيادة كاملة
Lebanon 24
عبد المسيح: أولوية الرئيس عون بناء دولة قوية ذات سيادة كاملة
22/01/2026 22:04:57
22/01/2026 22:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: العودة إلى الجنوب والإعمار ووقف الاعتداءات أولوية وطنية
Lebanon 24
عون: العودة إلى الجنوب والإعمار ووقف الاعتداءات أولوية وطنية
22/01/2026 22:04:57
22/01/2026 22:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
الرئيس عون
قصر بعبدا
جوزاف عون
اللبنانية
الجمهوري
رئيس عون
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
عليق يرفض الاستدعاء: لن أمثل أمام المباحث الجنائية!
Lebanon 24
عليق يرفض الاستدعاء: لن أمثل أمام المباحث الجنائية!
14:49 | 2026-01-22
22/01/2026 02:49:48
Lebanon 24
Lebanon 24
محامو "حزب الله" يعلّقون على قرار استدعاء حسن عليق
Lebanon 24
محامو "حزب الله" يعلّقون على قرار استدعاء حسن عليق
14:43 | 2026-01-22
22/01/2026 02:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يبني جيله الجديد نحو "آسيا 2027"
Lebanon 24
لبنان يبني جيله الجديد نحو "آسيا 2027"
14:24 | 2026-01-22
22/01/2026 02:24:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّحاد عشيرة ال زعيتر: هذا البيان لا يمت لنا بصلة
Lebanon 24
إتّحاد عشيرة ال زعيتر: هذا البيان لا يمت لنا بصلة
14:24 | 2026-01-22
22/01/2026 02:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول العبور إلى لبنان بطريقة غير شرعية... فانفجر لغم به!
Lebanon 24
حاول العبور إلى لبنان بطريقة غير شرعية... فانفجر لغم به!
14:19 | 2026-01-22
22/01/2026 02:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
02:59 | 2026-01-22
22/01/2026 02:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:49 | 2026-01-22
عليق يرفض الاستدعاء: لن أمثل أمام المباحث الجنائية!
14:43 | 2026-01-22
محامو "حزب الله" يعلّقون على قرار استدعاء حسن عليق
14:24 | 2026-01-22
لبنان يبني جيله الجديد نحو "آسيا 2027"
14:24 | 2026-01-22
إتّحاد عشيرة ال زعيتر: هذا البيان لا يمت لنا بصلة
14:19 | 2026-01-22
حاول العبور إلى لبنان بطريقة غير شرعية... فانفجر لغم به!
14:17 | 2026-01-22
وزير خارجية السعوديّة أثنى خلال لقائه بسلام بجهود الحكومة اللبنانيّة
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 22:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 22:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 22:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24