عون: استراتيجية الدواجن أولوية والهدف فتح الأسواق العربية والدولية

استقبل رئيس الجمهورية في ، وفد "النقابة للدواجن" برئاسة وليم ، حيث جرى استعراض الواقع التشغيلي للقطاع وبحث سبل تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية" التي تهدف لتحويل الإنتاج اللبناني إلى قوة اقتصادية إقليمية.



كشف وليم بطرس خلال اللقاء عن قدرات القطاع المذهلة، حيث يضم 2000 مزرعة و60 مصنعاً بطاقة إنتاجية تتجاوز 120 مليون طير سنوياً، مؤكداً أن هذا النشاط يؤمّن العيش لأكثر من 36 ألف عائلة.



عرض الوفد "الاستراتيجية الوطنية" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد بنحو 1.5 مليار دولار، وتوفير 53 ألف فرصة عمل جديدة. وأوضح بطرس أن التنفيذ لا يتطلب إنفاقاً حكومياً، بل مجرد إجراءات تنظيمية سريعة من الوزارات المعنية.



من جانبه، أشاد بأداء القطاع، مؤكداً أن الاستراتيجية المقترحة ستكون تحت "عناية المسؤولين" لرفع مستوى الإنتاج. وأعلن الرئيس سعيه الدائم لتأمين أسواق عربية ودولية جديدة للصادرات اللبنانية، مشدداً على أن "سمعة الإنتاج اللبناني في الخارج تزداد إيجابية يوماً بعد يوم".





