بحث
لبنان
بالأرقام.. صحيفة تكشف كلفة اغتيال نصرالله!
Lebanon 24
22-01-2026
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوردت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية
الإسرائيلية
معطيات جديدة تتعلق بالكلفة المالية لعملية اغتيال
الأمين العام
السابق لـ«حزب الله»
السيد حسن نصرالله
، التي نُفذت في 27 أيلول 2024.
وأفادت الصحيفة بأن الكلفة الإجمالية للعملية قُدّرت بنحو 125 مليون شيكل، أي ما يقارب 40 مليون دولار أميركي.
وأوضحت أن 25 مليون شيكل (ما يعادل 8 مليون دولار) خُصصت للذخائر التي استُخدمت مباشرة في القصف، والتي بلغ وزنها الإجمالي نحو 83 طنًا من القنابل والصواريخ، في حين أُنفق ما يقارب 100 مليون شيكل (32 مليون دولار) على غارات إضافية في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف إحداث أزمة سير ومنع وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الاستهداف.
أما المبلغ المتبقي فذهب لتغطية ساعات الطيران والوقود.
وفي سياق متصل، قدّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الكلفة الإجمالية للحرب بنحو 222 مليار شيكل (70 مليار دولار)، فيما بلغت كلفة اليوم الواحد من العمليات العسكرية نحو 280 مليون شيكل (90 مليون دولار).
وأضافت "ذي مارك" أنه في اليوم عينه للعملية، تعرّضت
إسرائيل
لهجوم بصواريخ أطلقها "
حزب الله
"، ما استدعى استخدام صواريخ اعتراضية بتكلفة وصلت إلى عشرات ملايين شيكل.
لبنان
عربي-دولي
السيد حسن نصرالله
السيد حسن نصر
الأمين العام
حسن نصرالله
الإسرائيلية
الإسرائيلي
السيد حسن
حزب الله
