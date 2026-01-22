تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالأرقام.. صحيفة تكشف كلفة اغتيال نصرالله!

Lebanon 24
22-01-2026 | 10:25
A-
A+
بالأرقام.. صحيفة تكشف كلفة اغتيال نصرالله!
بالأرقام.. صحيفة تكشف كلفة اغتيال نصرالله! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوردت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية معطيات جديدة تتعلق بالكلفة المالية لعملية اغتيال الأمين العام السابق لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، التي نُفذت في 27 أيلول 2024.


وأفادت الصحيفة بأن الكلفة الإجمالية للعملية قُدّرت بنحو 125 مليون شيكل، أي ما يقارب 40 مليون دولار أميركي.
 
وأوضحت أن 25 مليون شيكل (ما يعادل 8 مليون دولار) خُصصت للذخائر التي استُخدمت مباشرة في القصف، والتي بلغ وزنها الإجمالي نحو 83 طنًا من القنابل والصواريخ، في حين أُنفق ما يقارب 100 مليون شيكل (32 مليون دولار) على غارات إضافية في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف إحداث أزمة سير ومنع وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الاستهداف.


أما المبلغ المتبقي فذهب لتغطية ساعات الطيران والوقود.

 
وفي سياق متصل، قدّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الكلفة الإجمالية للحرب بنحو 222 مليار شيكل (70 مليار دولار)، فيما بلغت كلفة اليوم الواحد من العمليات العسكرية نحو 280 مليون شيكل (90 مليون دولار).

وأضافت "ذي مارك" أنه في اليوم عينه للعملية، تعرّضت إسرائيل لهجوم بصواريخ أطلقها "حزب الله"، ما استدعى استخدام صواريخ اعتراضية بتكلفة وصلت إلى عشرات ملايين شيكل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عميل إيرانيّ شارك في العمليّة... صحيفة أميركيّة تكشف تفاصيل جديدة عن إغتيال قائد كبير في "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: هكذا يستعدّ "حزب الله" للردّ على إغتيال طبطبائي
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هيغسيث يكشف كلفة إجراء إصلاحات عاجلة في الثكنات العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل "النفق الغامض" وسط غزة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

السيد حسن نصرالله

السيد حسن نصر

الأمين العام

حسن نصرالله

الإسرائيلية

الإسرائيلي

السيد حسن

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-01-22
Lebanon24
14:43 | 2026-01-22
Lebanon24
14:24 | 2026-01-22
Lebanon24
14:24 | 2026-01-22
Lebanon24
14:19 | 2026-01-22
Lebanon24
14:17 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24