الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة

اعتبر رئيس الحلو، أن التطاول على رئيس الجمهورية وما يمثله من رمز للدولة ووحدتها قد "تخطى الحدود"، مؤكداً أن هذا الأمر لم يعد إساءة شخصية بل مساساً بهيبة الرئاسة.



وأوضح الحلو، في منشور عبر منصة "أكس"، أن النقد السياسي حق مكفول، لكنه شدد على أن التجريح والتشهير يخرجان عن إطار حرية الرأي ويقعان ضمن المخالفة القانونية، داعياً إلى عدم التهاون تجاه هذه التجاوزات والإساءات.

