تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رسامني: إطلاق مطار القليعات قبل الصيف وعطية: لأهمية جود هيئة ناظمة في المطار

Lebanon 24
22-01-2026 | 11:27
A-
A+
رسامني: إطلاق مطار القليعات قبل الصيف وعطية: لأهمية جود هيئة ناظمة في المطار
رسامني: إطلاق مطار القليعات قبل الصيف وعطية: لأهمية جود هيئة ناظمة في المطار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم، في مجلس النواب، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والنواب الأعضاء، خصصت لعرض خطة وزارة الأشغال للعام الحالي ومناقشة مختلف ملفاتها.

وأشار عطية بعد الجلسة، إلى أن "اللجنة استمعت إلى عرض عام وشامل لخطة العمل، مؤكدا أن "هذه الإصلاحات تشكل انطلاقة سليمة تنسجم مع رؤية علمية متوازنة تراعي مختلف المناطق، وقد حظيت بتقدير أعضاء اللجنة".

ولفت إلى أن "الخطة المستقبلية تتضمن عناصر أساسية، أبرزها وجود هيئة ناظمة في المطار، واستراتيجية واضحة في ملف النقل، إضافة إلى مقاربة علمية لملف النقل المشترك". كما نوه بـ"الإيجابيات التي تم لمسها في عدد من النقاط"، مثنيا على "قرار الوزير فتح تحقيق في عدد من الملفات، ولا سيما ما يتصل باللجنة الموقتة في مرفأ بيروت".

وأشار إلى "الاتفاق مع الوزير على تنظيم زيارات ميدانية متخصصة إلى المرافئ"، معتبرا أن "الأهم هو التأكيد على أن مطار القليعات سيبدأ العمل خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر".

وفي ما يخص النقل المشترك، أوضح أن "عدد الباصات العاملة بات يقارب 130 باصا، مع خطط لزيادته". ورفض عطية "التعديات التي تطال باصات النقل المشترك"، مشددا على أن "الوزير سيكون حاسما في معالجته".

ووجه، باسم اللجنة، "نداء إلى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية لتوقيف المتورطين، ولا سيما أن صورهم متوافرة"، مؤكدا أن "اللجنة لن تقبل بانحدار هذا المرفق الحيوي".

وزير الأشغال فايز رسامني، أكد بدوره أن "الجلسة كانت بالغة الأهمية، وقد شكلت مناسبة لجمع المدراء العامين الجدد ورؤساء مجالس الإدارة المعينين أو المكلفين حديثا في جلسة تعارف مع النواب، ما أتاح فتح قنوات تواصل مباشرة بين الإدارات المعنية والسلطة التشريعية"، مشددا على أن "هذا التفاعل ضروري لتكامل العمل الحكومي مع المسار التشريعي".

وفي ما يتعلق بالمطارات، أكد رسامني "التزام الحكومة بأن يشهد مطار القليعات انطلاقة جديدة قبل الموسم الصيفي"، مشيرا إلى أن "العمل جار على أكثر من مشروع، بعضها سيظهر أثره في المدى القريب، فيما يمتد بعضها الآخر على المدى الطويل".

كما تطرق إلى ملف مطار رفيق الحريري الدولي باعتباره من "الملفات التي تهم شريحة واسعة من اللبنانيين".

وفي موضوع النقل المشترك، أعلن أن "ما يحصل من أعمال شغب على بعض الباصات غير مقبول"، كاشفا أنه أجرى "اتصالات مع وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية المعنية، خصوصا أن هذه الباصات مجهزة بكاميرات، وقد باتت صور المتسببين بالمخالفات متوافرة، وطُلب اتخاذ إجراءات فورية بحقهم"، مؤكدا أن "النقل المشترك خدمة أساسية تهم جميع اللبنانيين وتسهل وصولهم إلى مدينة بيروت من مختلف المناطق".

وفي السياق نفسه، أعلن رسامني أن "الوزارة تعمل ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكة النقل المشترك، تقضي بتشغيل نحو 230 باصا في المرحلة الحالية، على أن يرتفع العدد إلى 400 باص، بما يتيح تغطية متوازنة لمختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب".

وأشار إلى أن "ضيق الوقت لم يسمح بالإجابة على جميع أسئلة النواب، ما استدعى الاتفاق على تنظيم جولات ميدانية للجنة الأشغال على عدد من المرافق العامة، من مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس، إضافة إلى هيئة الطيران المدني، للاطلاع على واقع هذه المرافق ومتابعة خطط التطوير الموضوعة لها".

ولفت إلى بحث ملف مصلحة سكك الحديد، كاشفا عن "مشروع قيد الدراسة لإعادة ربط طرابلس بالعبودية والعريضة عبر خط سكة حديد، بالتوازي مع إعداد دراسة جدوى اقتصادية لربط مرفأ طرابلس بالحدود السورية".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: بري يُحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جبور: تلزيم مطار القليعات مرتبط بانعقاد الجلسة وكفى تأخيرًا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عقبة امام "مطار القليعات"
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد سليمان وعطية أطلعا هيئة الإغاثة على أضرار فيضان النهر الكبير الجنوبي
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

اللبنانية

المستقبل

الحريري

السورية

طرابلس

المطار

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-01-22
Lebanon24
14:43 | 2026-01-22
Lebanon24
14:24 | 2026-01-22
Lebanon24
14:24 | 2026-01-22
Lebanon24
14:19 | 2026-01-22
Lebanon24
14:17 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24