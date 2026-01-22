إلى الراغبين بالتطوّع في قوى الأمن.. إليكم هذا الخبر

عطفاً على تعميمها الصادر بتاريخ 26/12/2025 بخصوص التطوع لرتبة رقيب متمرن (عادي وإختصاصي)، تؤكد على فتح باب تقديم الطلبات أمام المدنيين الذكور (عازب – أرمل أو مطلق دون أولاد)، وعسكريي الخدمة الفعلية في القوى المسلحة من الذكور والإناث، وذلك إعتباراً من 26/01/2026 ولغاية 27/02/2026 ضمناً خلال أوقات الدوام الرسمي، وفقاً لما يلي:شهادة البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلها (رقيب متمرن).شهادة البكالوريا الفنية BT وما فوق (رقيب متمرن إختصاصي) في الإختصاصات التالية:(إدارة ومحاسبة – فني إتصالات – فني إلكترونيك – فني معلوماتية – رسم هندسي – علوم جنائية – كيمياء حياتية – مختبرات طبية – ميكانيك – كهرباء – تمريض – تكييف وتبريد – موسيقى – طاهٍ – ميكانيك سيارات).أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل.أن يكون في 31 كانون الأول من سنة 2026 قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة والعشرين (مواليد 1999 لغاية 2008).بالنسبة لعسكريي الخدمة الفعلية في كافة القوى المسلحة ألا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره حتى 31/12/2026 (مواليد 1992 لغاية 2008).أن يكون متمتعاً بأهلية بدنية تجعله جديراً بالخدمة في .أن يكون طول القامة للمدنيين الذكور /164/ سنتمتراً وما فوق.أن يكون طول القامة للعسكريين الذكور /164/ سنتمتراً وما فوق وللإناث /160/ وما فوق.أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة أو بالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر، وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد اعتبارهم واستفادوا من العفو العام أو العفو الخاص.أن يكون حسن السلوك والأخلاق وغير مدمن على المسكرات أو المخدرات أو ألعاب الميسر، وغير منتمٍ إلى حزب غير مرخص به قانوناً أو متعاون معه.ألا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة أو غير شريفة.ثالثاً: على الراغبين بتقديم طلبات للتطوع في قوى الأمن الداخلي ضم المستندات التالية لاسيما لجهة:بيان قيد إفرادي يثبت أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات، لا يعود تاريخ إصداره إلى أكثر من ثلاثة أشهر وعليه رسم فوتوغرافي حديث.بيان قيد عائلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر.سجل عدلي لا يعود تاريخ إصداره إلى أكثر من شهر.أربع صور فوتوغرافية قياس (3.5 سم × 5 سم) للمرشح تكون من نفس الفيلم الذي وضعت صورة منه على بيان القيد الإفرادي أعلاه ومصدقة من مختار المحلة.الشهادة المطلوبة مصدقة حسب الاصول من المرجع المختص.الشهادة التي تعلو الشهادة المطلوبة مصدقة أيضاً حسب الاصول إن وجدت.إفادة خطية من لقوى الأمن الداخلي، أو من ، أو من المديرية العامة المعنية، للمرشحين للتطوع من أبناء رجالها السابقين أو في الخدمة الفعلية، يبين فيها وضع الأهل (الأب أو الأم) بالنسبة لإحدى الحالات التالية:لا يزال في الخدمة الفعلية.سُرح من الخدمة (يذكر السبب).قضى في سبيل الخدمة.أصيب أثناء الخدمة بعطل دائم.إفادة خطية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أو من قيادة الجيش، أو من المديرية العامة المعنية، للمرشحين للتطوع الذين لديهم أشقاء أو شقيقات عسكريين قضوا في سبيل الواجب، أو أصيبوا أثناء الخدمة بعطل دائم.نموذج رقم /1/.أربع صور فوتوغرافية قياس (3.5 سم × 5 سم) موقعة ومختومة من الرئيس المباشر لمقدم الطلب.ترخيص خطي من قيادة الجيش أو من المديرية العامة المعنية بالموافقة على الإنخراط في قوى الأمن الداخلي، فيما خص العناصر المرشحين للتطوع من القوى المسلحة في الخدمة الفعلية.الشهادة المطلوبة مصدقة حسب الاصول.الشهادة التي تعلو الشهادة المطلوبة مصدقة حسب الأصول إن وجدت.كما تدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الراغبين في التقدّم إلى هذه المباراة، والمستوفين للشروط المطلوبة، بوجوب اتباع الخطوات التالية:الدخول إلى الرابط التاليوتعبئة جميع البيانات المطلوبة، حيث يستحصل المرشّح بموجبها على استمارة بصيغة (PDF) تتضمن رقماً موحّداً.طباعة الاستمارة المذكورة في البند السابق وضمّها إلى كامل المستندات المطلوبة، والتوجّه إلى إحدى سرايا قوى الأمن الداخلي الإقليمية، حيث يتم تسجيل الطلب أصولاً والإستحصال على إيصال يُعتمد طيلة فترة الاختبارات.يمكن للمرشّحين، بعد إتمام عملية التسجيل في إحدى السرايا، التأكّد من حالة طلبهم عبر منصة التطوّع الإلكترونية، وذلك من خلال إدخال الرمز الموحّد في تبويب تتبّع الطلب.متابعة التعاميم التي ستصدر لاحقاً عبر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي gov.lb، للاطلاع على كل ما يتعلّق بهذه المباراة في حينه.