في زغرتا... حاول دهس أحد عناصر قوى الأمن

أفادت مندوبة " "، أنّ ع.ص حاول دهس أحد دراجي مفرزة سير ، بسيارة من نوع "رابيد"، كان يقودها.

وعلى الفور، تمكن عناصر المفرزة من توقيف السائق بعد مُطاردته، وأُحيل إلى التحقيق.