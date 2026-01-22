أُقفل بالشمع الأحمر.. معمل لتوضيب وتقطيع البطاطا غير مطابق للشروط الصحية

أعلنت في بيان، أنّ دورية من الإقليمية – مكتب ، اقدمت بتاريخِ ٢٢/١/٢٠٢٦، على إقفال معملًا لتوضيب وتقطيع البطاطا وذلك في بلدة البيرة ، يعود للمدعو (م. ف.)، من التابعية .وحسب البيان، فقد تبيّن عدم مطابقة المعمل للشروط الصحية المعتمدة، إضافةً إلى وجود أكياس غير مدون عليها تاريخ الصلاحية أو اسم الشركة.وتم إقفال المعمل بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحقّ صاحبه بناء على إشارة المختص.