لبنان

أُقفل بالشمع الأحمر.. معمل لتوضيب وتقطيع البطاطا غير مطابق للشروط الصحية

Lebanon 24
22-01-2026 | 12:12
A-
A+
أُقفل بالشمع الأحمر.. معمل لتوضيب وتقطيع البطاطا غير مطابق للشروط الصحية
أُقفل بالشمع الأحمر.. معمل لتوضيب وتقطيع البطاطا غير مطابق للشروط الصحية photos 0
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، أنّ دورية من مديرية البقاع الإقليمية – مكتب راشيا، اقدمت بتاريخِ ٢٢/١/٢٠٢٦، على إقفال معملًا لتوضيب وتقطيع البطاطا وذلك في بلدة البيرة ، يعود للمدعو (م. ف.)، من التابعية السورية.

وحسب البيان، فقد تبيّن عدم مطابقة المعمل للشروط الصحية المعتمدة، إضافةً إلى وجود أكياس غير مدون عليها تاريخ الصلاحية أو اسم الشركة.

وتم إقفال المعمل بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحقّ صاحبه بناء على إشارة القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
بعد انبعاث روائح كريهة منه... ختم مستودع لتقطيع البطاطا وتوضيبها بالشمع الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط مواد غذائيّة منتهية الصلاحيّة.. وإقفال محل بالشمع الأحمر (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. إغلاق مستودع بالشمع الأحمر بعد ضبط مخالفات صحية في كسروان
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

أعلنت المديرية العامة

المديرية العامة

مديرية البقاع

الشمع الأحمر

أمن الدولة

مديرية ال

القضاء ا

