مُطالبات بتدخّل الجيش تصطدم بتصعيدٍ إسرائيليّ

لُوحِظَ أنّ المواطنين الجنوبيين باتوا يُطالبون بقدوم الجيش، بعد قيام العدوّ الإسرائيليّ بتحديد أبنيّة لاستهدافها، كما حصل يوم أمس، في جرجوع والكفور وقناريت.

وتعكس هذه المطالب بتدخّل الجيش، إيماناً لدى الجنوبيين بأنّ المؤسسة العسكريّة تُؤمّن الحماية لهم، من خلال الكشف على المنازل لإسقاط الإدعاءات الإسرائيليّة، كما حصل في مُناسبات سابقة.



ولكن، لم يعدّ العدوّ يسمح للجيش أو يُعطيه الوقت للكشف على الأهداف قبل قصفها، لأنّه يُريد بحسب خبراء عسكريين التصعيد، لنقل المعركة إلى ، لسحب سلاح " "، وحض الدولة اللبنانيّة على الإسراع في المرحلة الثانيّة من خطّة نزع العتاد العسكريّ.