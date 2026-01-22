حاول العبور إلى لبنان بطريقة غير شرعية... فانفجر لغم به!

إنفجر لغمٌ أرضيّ بالمواطن السوريّ ، أثناء مُحاولته عبور الحدود بطريقة غير شرعية، عبر إحدى المعابر في ، بحسب معلومات " ".

وتولت فرق إسعاف نقله إلى مستشفى، داخل الأراضي السوريّة.