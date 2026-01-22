تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عليق يرفض الاستدعاء: لن أمثل أمام المباحث الجنائية!

Lebanon 24
22-01-2026 | 14:49
عليق يرفض الاستدعاء: لن أمثل أمام المباحث الجنائية!
عليق يرفض الاستدعاء: لن أمثل أمام المباحث الجنائية! photos 0
أعلن الصحافي حسن عليق أنه لن يمثل غداً أمام المباحث الجنائية، مؤكداً أنه يمثل حصراً أمام محكمة المطبوعات.

وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أبلغتُ المباحث الجنائية بأنني لن أمثل غداً. أمثل حصراً أمام محكمة المطبوعات. وكيلتي القانونية الأستاذة عليا المعلم ستتقدّم بمذكرة بهذا الشأن".

وأضاف: "استدعاء الصحافيين للمثول أمام أجهزة أمنية ونيابات عامة هو عين الترهيب والضغط بهدف الإسكات".
