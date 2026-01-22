عليق يرفض الاستدعاء: لن أمثل أمام المباحث الجنائية!

أعلن الصحافي أنه لن يمثل غداً أمام المباحث الجنائية، مؤكداً أنه يمثل حصراً أمام .



وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أبلغتُ المباحث الجنائية بأنني لن أمثل غداً. أمثل حصراً أمام محكمة المطبوعات. وكيلتي القانونية الأستاذة ستتقدّم بمذكرة بهذا الشأن".



وأضاف: "استدعاء الصحافيين للمثول أمام أجهزة أمنية ونيابات عامة هو عين الترهيب والضغط بهدف الإسكات".

Advertisement