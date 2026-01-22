وزير العمل: الرئيس عون "خانو التعبير"

قال إنّه "عندما يُقال إنّ الجيش انتشر في جنوب فعلى الدولة أنّ تأخذ خطوات تحمي المواطنين، وهذا الأمر لم يحصل".

وأضاف حيدر لبرنامج "صار الوقت"، أنّ "موضوع السلاح في يجب أن يُبحث بشكل معمّق، وعلينا أن نبحث عن آلية عمل جديدة خصوصًا في ظل الحديث أنّ "الميكانيزم" لم تعدّ موجودة".

وتابع: "حتى هذه اللحظة، نحن في وضع ضعيف ونحتاج للمساعدة، وهناك ملاحظات على كلام رئيس الجمهوريّة ، وعلى الأكيد "خانو التعبير".

وأكّد حيدر أنّه "كثنائي شيعيّ" لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات النيابية وفي مواعيدها، ونشجّع على ذلك، ورئيس مجلس النواب ليس بوارد التأجيل، وكحكومة نصّر على إجرائها في مواعيدها".

وأوضح أنّ "الثغرات في قانون المالية يجب أنّ تُعدّل في مجلس النواب"