لبنان

تحركات داعمة لعون و"زيارات نوعية" إلى القصر الجمهوري

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
23-01-2026 | 01:30
تحركات داعمة لعون وزيارات نوعية إلى القصر الجمهوري
تحركات داعمة لعون وزيارات نوعية إلى القصر الجمهوري photos 0
أبلغ مرجع حزبي كوادر الحزب ومسؤوليه أنّه أجرى عدداً كبيراً من الاتصالات مع رؤساء أحزاب، ومع شخصيات سياسية حليفة، إضافةً إلى تجمعات ولقاءات سياسية، وقد جرى التوافق الكامل على دعم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في كل مواقفه، باعتبار أنّ ما يقوله ويفعله الرئيس يشكّل تثبيتا لسيادة الدولة على أرضها وقرارها، وإعادة الهيبة إلى رئاسة الجمهورية، واستعادة ثقة الخارج والمجتمع الدولي بلبنان، وإبعاد شبح الحرب عن لبنان، وحماية مرافق الدولة اللبنانية.
ولكل هذه الأسباب، يؤكد المصدر، أنّ دعماً واسعاً من مختلف المكونات السياسية والطائفية لرئيس الجمهورية سيتبلور، على أن يُترجم خلال الأسبوع المقبل بزيارات نوعية إلى القصر الجمهوري.
في سياق متصل، ابدت بعض الجهات السياسية خشيتها من "الجفاء" الحاصل بين رئيس الجمهورية وحزب الله والذي يتصاعد مع كل اعتداء اسرائيلي على الجنوب. 
وقالت: إن الجفاء الذي وصل الى مرحلة القطيعة قد يتم التعبير عنه لاحقا في الشارع وما شهدته بعض المناطق ليل الخميس مرشح للتصاعد وهو أمر خطير جدا يتساوى مع خطورة الحرب الاسرائيلية المستمرة على لبنان".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

