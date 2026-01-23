تحركات داعمة لعون وزيارات نوعية إلى القصر الجمهوري

أبلغ مرجع حزبي كوادر الحزب ومسؤوليه أنّه أجرى عدداً كبيراً من الاتصالات مع رؤساء أحزاب، ومع شخصيات سياسية حليفة، إضافةً إلى تجمعات ولقاءات سياسية، وقد جرى التوافق الكامل على دعم رئيس الجمهورية في كل مواقفه، باعتبار أنّ ما يقوله ويفعله الرئيس يشكّل تثبيتا لسيادة أرضها وقرارها، وإعادة الهيبة ، واستعادة ثقة الخارج والمجتمع الدولي بلبنان، وإبعاد شبح الحرب عن ، وحماية مرافق .ولكل هذه الأسباب، يؤكد المصدر، أنّ دعماً واسعاً من مختلف المكونات السياسية والطائفية لرئيس الجمهورية سيتبلور، على أن يُترجم خلال الأسبوع المقبل بزيارات نوعية إلى .في سياق متصل، ابدت بعض الجهات السياسية خشيتها من "الجفاء" الحاصل بين رئيس الجمهورية وحزب الله والذي يتصاعد مع كل اعتداء اسرائيلي على الجنوب.وقالت: إن الجفاء الذي وصل الى مرحلة القطيعة قد يتم التعبير عنه لاحقا في الشارع وما شهدته بعض المناطق ليل الخميس مرشح للتصاعد وهو أمر خطير جدا يتساوى مع خطورة الحرب الاسرائيلية المستمرة على لبنان".