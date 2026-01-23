بري دعا لجلسات تشريعية لإقرار موازنة 2026

دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2026 واقراره، الحادية عشرة من قبل ظهر ومساء أيام الثلثاء، الأربعاء والخميس في 27 الحالي و28 و29 منه.