Najib Mikati
لبنان

لجنة الزيتون تحذر من "الزيت المغشوش": خطر داهم يهدد الصحة والاقتصاد

Lebanon 24
23-01-2026 | 02:54
لجنة الزيتون تحذر من الزيت المغشوش: خطر داهم يهدد الصحة والاقتصاد
لجنة الزيتون تحذر من الزيت المغشوش: خطر داهم يهدد الصحة والاقتصاد photos 0
أصدرت لجنة الزيتون وزيت الزيتون المركزية في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" بياناً أكدت فيه الأهمية الصحية والدوائية لزيت الزيتون البكر اللبناني.
 
وحذرت في الوقت ذاته من انتشار زيوت تجارية مغشوشة تشكل خطراً على الصحة العامة نتيجة تلاعب بعض التجار عبر خلط زيوت نباتية ومستوردة فاسدة بمواد كيميائية وأصباغ ضارة لإيهام المستهلك بجودتها.

وأوضحت اللجنة أن الكثير من العبوات المعروضة في الأسواق لا تطابق المواصفات المطلوبة، خاصة تلك المحفوظة في زجاج شفاف يعرض الزيت للتلف بفعل الضوء.
 
وطالبت وزارات الدولة والأجهزة المعنية بملاحقة المزورين والتشهير بهم لحماية المستهلك ودعم المزارع اللبناني، معتبرة أن التصدي لهذا الغش يسهم في منع انتشار الأمراض الخطيرة وخفض كلفة العلاج وحماية الاقتصاد الزراعي الوطني.

