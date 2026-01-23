"مياه لبنان الجنوبي": تأمين بدائل للتغذية بالمياه بعد تضرر منظومة الزاهرية

أعلنت مؤسسة " الجنوبي" أن الجوية التي استهدفت بلدة قناريت في أدت إلى وقوع أضرار مباشرة في محطة الزاهرية، وهي منشأة حيوية تخدم عدة أحياء في المنطقة.



وأكدت المؤسسة في بيانها أن فرقها الفنية باشرت فوراً الكشف الميداني لتقييم الأضرار وإعداد التقارير اللازمة، مشيرة إلى أنها اعتمدت بدائل سريعة لضمان استمرار وصول المياه إلى المشتركين وعدم انقطاع التغذية. كما جددت المؤسسة استنكارها لاستهداف البنى التحتية المدنية، مطالبة المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها في حماية المرافق العامة والخدماتية.





