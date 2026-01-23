تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاجس "الخضّة الأمنية" يخيّم على "عين الحلوة" قبيل رمضان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
23-01-2026 | 03:15
A-
A+
هاجس الخضّة الأمنية يخيّم على عين الحلوة قبيل رمضان
هاجس الخضّة الأمنية يخيّم على عين الحلوة قبيل رمضان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع تزايد وتيرة الإشكالات الأمنية داخل مخيم عين الحلوة في صيدا خلال الأيام الماضية، وما رافقها من حالات توتر متقطّعة، أفاد مصدر من تجّار المخيم بأنّ هاجس "الخضّة الأمنية" بات يلازم الأهالي مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأشار المصدر إلى أنّ أي تدهور أمني مفاجئ قد يربك الحركة التجارية داخل المخيم، ولا سيما في سوق الخضار الذي يُعدّ الشريان الحيوي لتأمين الحاجات اليومية، محذّرًا من انعكاسات مباشرة على توافر السلع وحركة البيع والشراء في حال استمرار التوتر.
ويقول بعض المقيمين لـ"لبنان24" إنّ المشاكل الأمنية المتكرّرة داخل مخيم عين الحلوة تترك انعكاسات واضحة على أجواء المخيم، وتبقي الأهالي في حالة ترقّب دائم، وسط خشية من تفلّت أمني أو إشكالات قد تندلع في أي لحظة، بما يزيد من منسوب القلق وعدم الاستقرار.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": إطلاق نار في مخيم عين الحلوة الشارع الفوقاني ترافق مع القاء قنبلة صوتية
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي" متفاهم على الحصص والتحالفات وهاجس" التيار" الحفاظ على عدد النواب
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام في عين الحلوة رفضا لسياسة "الأونروا" وتقليص خدماتها لللاجئين
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أسلحة من مُخيم عين الحلوة... ماذا تسلّم الجيش اليوم من حركة "فتح"؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مخيم عين الحلوة

عين الحلو

مخيم عين

لبنان24

رمضان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-23
Lebanon24
04:54 | 2026-01-23
Lebanon24
04:49 | 2026-01-23
Lebanon24
04:23 | 2026-01-23
Lebanon24
04:15 | 2026-01-23
Lebanon24
04:13 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24