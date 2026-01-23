هاجس "الخضّة الأمنية" يخيّم على "عين الحلوة" قبيل رمضان

مع تزايد وتيرة الإشكالات الأمنية داخل في خلال الأيام الماضية، وما رافقها من حالات توتر متقطّعة، أفاد مصدر من تجّار المخيم بأنّ هاجس "الخضّة الأمنية" بات يلازم الأهالي مع اقتراب شهر المبارك.

وأشار المصدر إلى أنّ أي تدهور أمني مفاجئ قد يربك الحركة التجارية داخل المخيم، ولا سيما في سوق الخضار الذي يُعدّ الشريان الحيوي لتأمين الحاجات اليومية، محذّرًا من انعكاسات مباشرة على توافر السلع وحركة البيع والشراء في حال استمرار التوتر.

ويقول بعض المقيمين لـ" " إنّ المشاكل الأمنية المتكرّرة داخل مخيم تترك انعكاسات واضحة على أجواء المخيم، وتبقي الأهالي في حالة ترقّب دائم، وسط خشية من تفلّت أمني أو إشكالات قد تندلع في أي لحظة، بما يزيد من منسوب القلق وعدم الاستقرار.