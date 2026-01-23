تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بحضور نديم الجميل... المدرسة المركزية في جونية تعيد ترميم لوحة شهدائها التاريخية

Lebanon 24
23-01-2026 | 03:20
بحضور نديم الجميل... المدرسة المركزية في جونية تعيد ترميم لوحة شهدائها التاريخية
بحضور نديم الجميل... المدرسة المركزية في جونية تعيد ترميم لوحة شهدائها التاريخية photos 0
أعادت المدرسة المركزية في جونية ترميم وإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية لشهداء المدرسة الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان، وهي اللوحة ذاتها التي كان الرئيس الراحل بشير الجميّل قد افتتحها عام 1979 في أول إطلالة شعبية له بكسروان.

حضر الاحتفال النائب نديم الجميل ورئيس المدرسة الأب إيلي سعادة الذي أكد في كلمته التمسك بالقيم التي استشهد من أجلها الأبطال، مشدداً على وفاء المدرسة لشهداؤها الذين أفشلوا المقولات التي استهدفت سيادة لبنان، معتبراً أن طريق جونية وجهتها "حريصا وبكركي وعنايا".

من جهته، وجه النائب نديم الجميل تحية للمدرسة على مبادرتها الوطنية، داعياً الطلاب للافتخار بهويتهم اللبنانية وبالشهداء الذين ضحوا بأعمارهم دفاعاً عن حرية وكرامة الوطن وبقاء صلبانه مرفوعة على التلال، مؤكداً أن المسؤولية والتضحية لا ترتبطان بعمر محدد.

