بحضور نديم الجميل... المدرسة المركزية في جونية تعيد ترميم لوحة شهدائها التاريخية

أعادت المدرسة المركزية في ترميم وإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية لشهداء المدرسة الذين سقطوا دفاعاً عن ، وهي اللوحة ذاتها التي كان الرئيس الراحل بشير الجميّل قد افتتحها عام 1979 في أول إطلالة شعبية له بكسروان.



حضر الاحتفال النائب ورئيس المدرسة الأب الذي أكد في كلمته التمسك بالقيم التي استشهد من أجلها الأبطال، مشدداً على وفاء المدرسة لشهداؤها الذين أفشلوا المقولات التي استهدفت سيادة لبنان، معتبراً أن طريق جونية وجهتها " وبكركي وعنايا".



، وجه النائب الجميل تحية للمدرسة على مبادرتها الوطنية، داعياً الطلاب للافتخار بهويتهم وبالشهداء الذين ضحوا بأعمارهم دفاعاً عن حرية وكرامة الوطن وبقاء صلبانه مرفوعة على التلال، مؤكداً أن المسؤولية والتضحية لا ترتبطان بعمر محدد.





