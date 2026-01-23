تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
15
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بحضور نديم الجميل... المدرسة المركزية في جونية تعيد ترميم لوحة شهدائها التاريخية
Lebanon 24
23-01-2026
|
03:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعادت المدرسة المركزية في
جونية
ترميم وإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية لشهداء المدرسة الذين سقطوا دفاعاً عن
لبنان
، وهي اللوحة ذاتها التي كان الرئيس الراحل بشير الجميّل قد افتتحها عام 1979 في أول إطلالة شعبية له بكسروان.
حضر الاحتفال النائب
نديم الجميل
ورئيس المدرسة الأب
إيلي
سعادة
الذي أكد في كلمته التمسك بالقيم التي استشهد من أجلها الأبطال، مشدداً على وفاء المدرسة لشهداؤها الذين أفشلوا المقولات التي استهدفت سيادة لبنان، معتبراً أن طريق جونية وجهتها "
حريصا
وبكركي وعنايا".
من جهته
، وجه النائب
نديم
الجميل تحية للمدرسة على مبادرتها الوطنية، داعياً الطلاب للافتخار بهويتهم
اللبنانية
وبالشهداء الذين ضحوا بأعمارهم دفاعاً عن حرية وكرامة الوطن وبقاء صلبانه مرفوعة على التلال، مؤكداً أن المسؤولية والتضحية لا ترتبطان بعمر محدد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نديم الجميل من الدامور: لن ننسى من ضحّى وساهم في منع تغيير وجه لبنان وهويته
Lebanon 24
نديم الجميل من الدامور: لن ننسى من ضحّى وساهم في منع تغيير وجه لبنان وهويته
23/01/2026 12:06:42
23/01/2026 12:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان استقبل النائب نديم الجميّل في زيارة معايدة وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان استقبل النائب نديم الجميّل في زيارة معايدة وهذا ما تم بحثه
23/01/2026 12:06:42
23/01/2026 12:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميل وزع هدايا عيد الميلاد على أطفال منطقة الرميل
Lebanon 24
نديم الجميل وزع هدايا عيد الميلاد على أطفال منطقة الرميل
23/01/2026 12:06:42
23/01/2026 12:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميّل: حصر السلاح وبسط سلطة الدولة شرط لمستقبل لبنان وازدهاره
Lebanon 24
نديم الجميّل: حصر السلاح وبسط سلطة الدولة شرط لمستقبل لبنان وازدهاره
23/01/2026 12:06:42
23/01/2026 12:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميل
اللبنانية
الشهداء
من جهته
جونية
سعادة
بكركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
شمال الليطاني تحت النار: إسرائيل "تضغط" لفرض المزيد من الشروط!
Lebanon 24
شمال الليطاني تحت النار: إسرائيل "تضغط" لفرض المزيد من الشروط!
05:00 | 2026-01-23
23/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
Lebanon 24
بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
04:54 | 2026-01-23
23/01/2026 04:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من بري.. صورة تتحدث
Lebanon 24
رسالة من بري.. صورة تتحدث
04:49 | 2026-01-23
23/01/2026 04:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسيارة مزورة.. هكذا وقع موزع المخدرات في قبضة شعبة المعلومات
Lebanon 24
بسيارة مزورة.. هكذا وقع موزع المخدرات في قبضة شعبة المعلومات
04:23 | 2026-01-23
23/01/2026 04:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة زحلة "على مقعد واحد"
Lebanon 24
معركة زحلة "على مقعد واحد"
04:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:29 | 2026-01-22
22/01/2026 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
14:00 | 2026-01-22
22/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-01-23
شمال الليطاني تحت النار: إسرائيل "تضغط" لفرض المزيد من الشروط!
04:54 | 2026-01-23
بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
04:49 | 2026-01-23
رسالة من بري.. صورة تتحدث
04:23 | 2026-01-23
بسيارة مزورة.. هكذا وقع موزع المخدرات في قبضة شعبة المعلومات
04:15 | 2026-01-23
معركة زحلة "على مقعد واحد"
04:13 | 2026-01-23
كركي: الصندوق استعاد دوره والتعرفة الجديدة للمعاينة وصلت لـ 90% من قيمتها قبل الأزمة
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 12:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 12:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 12:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24