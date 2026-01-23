تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

طرابلسي: تهديد الأساتذة بالعصيان "صرخة ألم" وعلى الدولة إنصافهم

Lebanon 24
23-01-2026 | 03:31
أكد النائب إدغار طرابلسي أن تهديد روابط التعليم الرسمي بالعصيان التربوي يمثل صرخة ألم تعكس معاناة الأساتذة، داعياً الدولة إلى الاستماع لمطالبهم المحقة وتحسين أوضاعهم المعيشية، ومشدداً على ضرورة إيجاد التمويل اللازم وحل الأزمة القائمة بين وزارتي التربية والمالية والحكومة.

وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أوضح طرابلسي أن شروط صندوق النقد الدولي تعرقل ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية الذي وصل إلى خواتيمه لإنصاف المستحقين، مؤكداً أن استمرارية الجامعة أولوية وطنية مع ضرورة الحفاظ على استقلاليتها وخضوعها لمجلسها. وعلى الصعيد الانتخابي، أعلن طرابلسي أنه المرشح المحتمل والوحيد للتيار الوطني الحر عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الثانية.

