Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

السيد: عودة نصف مليون نازح سوري إلى بلادهم والعمل مستمر لإنهاء الملف

Lebanon 24
23-01-2026 | 03:33
السيد: عودة نصف مليون نازح سوري إلى بلادهم والعمل مستمر لإنهاء الملف
السيد: عودة نصف مليون نازح سوري إلى بلادهم والعمل مستمر لإنهاء الملف photos 0
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد جهوزية الوزارة للتعامل مع أي طوارئ نتيجة التجربة السابقة، معربة عن أملها في استكمال مسار الإصلاحات الذي بدأ عام 2025 وإبعاد لبنان عن التوترات الدولية.
 
وأوضحت في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" أن الحكومة لم تتبلغ رسمياً بتجميد عمل "لجنة الميكانيزم" الخاصة بالمفاوضات، رغم الأنباء المتداولة عن وجود أزمة في أدائها.

وفي ملف إعادة الإعمار، كشفت السيد أن ورشة العمل ستبدأ هذا العام من الجنوب لتشمل كافة المناطق المتضررة، معتبرة أن قرض البنك الدولي (250 مليون دولار) والمساهمة الفرنسية هما بداية جيدة رغم عدم كفايتهما لتغطية كامل الأضرار، مشيرة إلى أن مجلس الإنماء والإعمار بدأ بتحديد المناطق التي سيشملها الإعمار فور تمكن الجيش اللبناني من دخولها.

وعلى الصعيد الاجتماعي، لفتت السيد إلى أن نسبة الفقر بلغت 35%، مؤكدة أن برامج الوزارة، وفي مقدمتها "أمان"، تطال حالياً نحو 160 ألف عائلة لبنانية.
 
وفيما يخص ملف النازحين السوريين، أعلنت عن تحقيق إنجاز بعودة نصف مليون نازح حتى الآن، مع طموح الحكومة لإغلاق هذا الملف نهائياً بنهاية العام الجاري، مع تنظيم العمالة السورية وفق احتياجات السوق اللبناني بالتنسيق مع وزارة العمل.

