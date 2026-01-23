السيد: عودة نصف مليون نازح سوري إلى بلادهم والعمل مستمر لإنهاء الملف

أكدت وزيرة حنين السيد جهوزية الوزارة للتعامل مع أي طوارئ نتيجة التجربة السابقة، معربة عن أملها في استكمال مسار الإصلاحات الذي بدأ عام 2025 وإبعاد عن التوترات الدولية.

وأوضحت في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" أن الحكومة لم تتبلغ رسمياً بتجميد عمل "لجنة الميكانيزم" الخاصة بالمفاوضات، رغم الأنباء المتداولة عن وجود أزمة في أدائها.



وفي ملف ، كشفت السيد أن ورشة العمل ستبدأ هذا العام من الجنوب لتشمل كافة ، معتبرة أن قرض (250 مليون دولار) والمساهمة هما بداية جيدة رغم عدم كفايتهما لتغطية كامل الأضرار، مشيرة إلى أن بدأ بتحديد المناطق التي سيشملها الإعمار فور تمكن من دخولها.



وعلى الصعيد الاجتماعي، لفتت السيد إلى أن نسبة الفقر بلغت 35%، مؤكدة أن برامج الوزارة، وفي مقدمتها "أمان"، تطال حالياً نحو 160 ألف عائلة لبنانية.

وفيما يخص ملف السوريين، أعلنت عن تحقيق إنجاز بعودة نصف مليون نازح حتى الآن، مع طموح الحكومة لإغلاق هذا الملف نهائياً بنهاية العام الجاري، مع تنظيم العمالة وفق احتياجات السوق اللبناني بالتنسيق مع .



