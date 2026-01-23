تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عون يطّلع على نتائج زيارة الحجار إلى المنامة: تأكيد بحريني على دعم استقرار لبنان

Lebanon 24
23-01-2026 | 03:46
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الذي أطلعه على نتائج زيارته إلى مملكة البحرين وفحوى لقاءاته مع المسؤولين هناك.
 
ونقل الحجار إلى رئيس الجمهورية تحيات الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، مؤكداً وقوف البحرين الدائم إلى جانب لبنان ودعمها لاستقراره وأمنه في مختلف المجالات.

كما استعرض اللقاء الأوضاع الأمنية الراهنة، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، والمقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر آذار المقبل.

قوى الأمن الداخلي

العماد جوزاف عون

وزير الداخلية

جوزاف عون

الفرنسية

بن سلمان

الجمهوري

جمهورية

