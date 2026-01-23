عون يطّلع على نتائج زيارة الحجار إلى المنامة: تأكيد بحريني على دعم استقرار لبنان

استقبل رئيس الجمهورية والبلديات العميد أحمد ، الذي أطلعه على نتائج زيارته إلى مملكة البحرين وفحوى لقاءاته مع المسؤولين هناك.

ونقل الحجار إلى رئيس الجمهورية تحيات الملك حمد بن آل ، مؤكداً وقوف البحرين الدائم إلى جانب ودعمها لاستقراره وأمنه في مختلف المجالات.



كما استعرض اللقاء الأوضاع الأمنية الراهنة، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، والمقرر إقامته في العاصمة خلال شهر آذار المقبل.



