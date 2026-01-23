تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تعميم جديد لوزارة السياحة... إليكم ما تغير في التسعيرة

Lebanon 24
23-01-2026 | 04:00
A-
A+
تعميم جديد لوزارة السياحة... إليكم ما تغير في التسعيرة
تعميم جديد لوزارة السياحة... إليكم ما تغير في التسعيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت وزيرة السياحة لور الخازن لحود تعميماً قضى بإلغاء العمل بالقرار الصادر عام 2022 الذي كان يسمح للمؤسسات السياحية بإعلان أسعارها بالدولار الأميركي، مؤكدة العودة إلى الأصل القانوني الذي يفرض تسعير كافة اللوائح والخدمات بالليرة اللبنانية حصراً وتصديقها من الدوائر المختصة.

وبموجب التعميم الجديد، يُمنح المستهلك حق الخيار في دفع الفاتورة بالعملة الوطنية أو بالدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي السائد وقت الدفع، مع إلزام المؤسسات بالإفصاح اليومي والعلني عن هذا السعر لضمان الشفافية.
 
كما أعلنت الوزارة عن تكثيف الجولات التفتيشية لأجهزة الرقابة للتأكد من الالتزام التام بالقرار، متوعدة المؤسسات المخالفة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والملاحقات اللازمة بحقها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الطاقة تعلن التسعيرة الجديدة لمولدات كانون الأول 2025
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم جديد من وزير العمل لإدارة شركات القطاع الخاص
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم جديد في إسطنبول: ممنوع إطعام الكلاب في الأماكن العامة "دون رقابة"
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة السياحة

اللبنانية

الخازن

التزام

الملاح

الملا

جولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-23
Lebanon24
04:54 | 2026-01-23
Lebanon24
04:49 | 2026-01-23
Lebanon24
04:23 | 2026-01-23
Lebanon24
04:15 | 2026-01-23
Lebanon24
04:13 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24