بسيارة مزورة.. هكذا وقع موزع المخدرات في قبضة شعبة المعلومات

أعلنت عن توقيف الموزع لعدد من مروجي المخدرات في مناطق ، وذلك في إطار جهود لمكافحة هذه الآفة.



وتمت عملية التوقيف في محلة الكحالة بعد مراقبة دقيقة للمدعو (ع. ي.، مواليد عام 2006)، الذي كان يقود سيارة "BMW" بلوحة مزورة.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة (حجر أبيض، بودرة، وبرش أبيض) موزعة داخل عبوات تحمل أسماء مروجيها ومبالغ مالية بالدولار الأميركي، كما تم ضبط هاتفين خلويين ومبالغ مالية.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأُودع مع المضبوطات والسيارة المزوّرة لدى المختص.



