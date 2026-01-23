رسالة من بري.. صورة تتحدث

الزيارة التي قام بها إلى ، اليوم الجمعة، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، تحمل رسالة بارزة جداً في لحظة مفصلية، فيما المعني بالدرجة الأولى بها هو " " وتحديداً بعد الحملة التي قادها الأخير ضدّ



"لقاءاتي دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس".. بهذه الكلمة، قطع الطريق أمامَ أي محاولة للانقضاض على رئيس الجمهورية، ما يعني أن رئيس المجلس "ثبّت" قوة عون ومساعيه، وبالتالي وضع حداً لمحاولات التخوين التي تعرّض لها عون من قبل بعض الأصوات في بيئة "حزب الله".



أيضاً، فإن الصور الملتقطة من لقاء عون - بري، تكشف عن "لحظات ودية" بين الرجلين، ما يؤكد أنّ العلاقة متينة.



وفي السياق، تقول مصادر سياسية مقربة من حركة "أمل" لـ"لبنان24" إنَّ " أول الداعمين لعون وأول المتمسكين بدعم الرئاسي"، مشيراً إلى أن "التنسيق بين الطرفين مفتوح ولا خلاف كما يُزعم، فيما الاتفاق على المفاصل الأساسية قائم وبشدة ولا مجال لأي تشويش".



وأوضحت المصادر أن "زيارة بري تمثل تثبيتاً لركائز الدولة، وتؤكد أن أطرافها على تنسيق قائم ومستمر، ما يُعطي صورة واضحة أمام الرأي الدولي أنه ما من انقسام رسمي في ، وهو أمر يشكل ورقة قوة في وجه ".