لبنان
رسالة من بري.. صورة تتحدث
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-01-2026
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
الزيارة التي قام بها
رئيس مجلس النواب نبيه بري
إلى
قصر بعبدا
، اليوم الجمعة، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، تحمل رسالة بارزة جداً في لحظة مفصلية، فيما المعني بالدرجة الأولى بها هو "
حزب الله
" وتحديداً بعد الحملة التي قادها الأخير ضدّ
عون.
"لقاءاتي دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس".. بهذه الكلمة، قطع
بري
الطريق أمامَ أي محاولة للانقضاض على رئيس الجمهورية، ما يعني أن رئيس المجلس "ثبّت" قوة عون ومساعيه، وبالتالي وضع حداً لمحاولات التخوين التي تعرّض لها عون من قبل بعض الأصوات في بيئة "حزب الله".
أيضاً، فإن الصور الملتقطة من لقاء عون - بري، تكشف عن "لحظات ودية" بين الرجلين، ما يؤكد أنّ العلاقة متينة.
وفي السياق، تقول مصادر سياسية مقربة من حركة "أمل" لـ
"لبنان24"
إنَّ "
بري هو
أول الداعمين لعون وأول المتمسكين بدعم
العهد
الرئاسي"، مشيراً إلى أن "التنسيق بين الطرفين مفتوح ولا خلاف كما يُزعم، فيما الاتفاق على المفاصل الأساسية قائم وبشدة ولا مجال لأي تشويش".
وأوضحت المصادر أن "زيارة بري تمثل تثبيتاً لركائز الدولة، وتؤكد أن أطرافها على تنسيق قائم ومستمر، ما يُعطي صورة واضحة أمام الرأي الدولي أنه ما من انقسام رسمي في
لبنان
، وهو أمر يشكل ورقة قوة في وجه
إسرائيل
".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
قصر بعبدا
حزب الله
الجمهوري
إسرائيل
جمهورية
بري هو
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
