Najib Mikati
لبنان

بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية

Lebanon 24
23-01-2026 | 04:54
بعثة السنساي للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
وصلت بعثة نادي "السنساي" للكاراتيه إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في "بطولة الأساطير الدولية السابعة"، التي تستمر حتى 26 كانون الثاني الجاري، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الاتحاد الأردني للكاراتيه و"مركز فتى الأسطورة".

وتتمثل البعثة اللبنانية بـ 27 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار والأحزمة، يقودهم رئيس النادي رامي شقير (مدرب الكبار)، والمدرب سامي علايلي (لفئات البراعم والأشبال والناشئين)، والمدربة يارا كاعين (مدربة الكاتا). كما تشارك في البطولة اللاعبة ياسمين التنير من نادي القبس.

وقد وجه رامي شقير الشكر للاتحاد اللبناني للكاراتيه، برئاسة موسى فتوش والأمين العام جورج ملكون، على دعمهم وثقتهم بتمثيل النادي للبنان، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة تطوير اللاعبين للمنافسات الدولية لعام 2026.

