بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية

وصلت بعثة نادي "السنساي" للكاراتيه إلى العاصمة عمّان للمشاركة في "بطولة الأساطير الدولية السابعة"، التي تستمر حتى 26 كانون الثاني الجاري، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الاتحاد للكاراتيه و"مركز فتى الأسطورة".



وتتمثل البعثة بـ 27 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار والأحزمة، يقودهم رامي (مدرب الكبار)، والمدرب سامي علايلي (لفئات البراعم والأشبال والناشئين)، والمدربة يارا كاعين (مدربة الكاتا). كما تشارك في البطولة اللاعبة ياسمين التنير من نادي .



وقد وجه رامي شقير الشكر للاتحاد اللبناني للكاراتيه، برئاسة موسى والأمين العام ملكون، على دعمهم وثقتهم بتمثيل النادي للبنان، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة تطوير اللاعبين للمنافسات الدولية لعام 2026.





