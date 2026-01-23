تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الرئيس عون: نطالب دوليًا بوقف الاعتداءات ونعزز انتشار الجيش جنوبًا

Lebanon 24
23-01-2026 | 05:21
الرئيس عون: نطالب دوليًا بوقف الاعتداءات ونعزز انتشار الجيش جنوبًا
الرئيس عون: نطالب دوليًا بوقف الاعتداءات ونعزز انتشار الجيش جنوبًا photos 0
اكد رئيس الجمهورية العماد  جوزاف عون أمام وفد من تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية " إنّ اتصالاتنا الدولية تُطالب باستمرار بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولا يمكن أن يسلَم لبنان من دون سلامة جنوبه".
واكد العمل "بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية".
وقال:" إنّ  اولوية مطلبنا الأساسي في اجتماعات «الميكانيزم  تتمثّل بعودة السكان إلى قراهم ومنازلهم، وإطلاق الأسرى".
وتوجه اليهم بالقول:" أنتم أبناؤنا، والدولة مُلزَمة بمساعدتكم. وسأبحث مع رئيس الحكومة ووزير المالية في ملف التعويضات والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار. وأنا متّفق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع المعاناة عنكم، فهذا واجبنا الوطني".
 
