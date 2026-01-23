تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
ميدانياً.. هذا ما تفعله قوى الأمن

Lebanon 24
23-01-2026 | 05:38
رُصدت في مناطق مختلفة تحركات ميدانية لعناصر من قوى الأمن الداخلي، حيث تُقام حواجز مفاجئة على خطوط رئيسية لقمع المخالفات لاسيما "الزجاج العازل".
 
 
أيضاً، باتت القوى الأمنية وبناء على أوامر من قيادات المناطق العسكرية، توزيع عناصر أمنية في النقاط التي تثير زحمة سير خانقة لاسيما على الأوتوستراد الساحلي بين بيروت والجنوب.

المصدر: خاص "لبنان 24"
