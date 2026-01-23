مياه لبنان الجنوبي تنشئ خزاناً أرضياً بسعة 500 متر مكعب في الشهابية

أعلنت في بيان أنها " بدأت تنفيذ أعمال إنشاء خزان أرضي سعة 500 متر مكعب في بلدة ، وذلك بالتعاون مع (UNICEF).واشارت إلى " أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة لتعزيز استدامة إمدادات المياه وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، لا سيما في ظل التحديات الراهنة"، موضحة " أن هذا الخزان يساهم في زيادة القدرة التخزينية للمياه وتحسين التوزيع، بما يلبّي حاجات أهالي البلدة والمناطق المجاورة، ويعزّز الأمن المائي فيها".