العثور على جثة في حارة صور القديمة

عُثر اليوم على جثة في حارة صور القديمة، حيث قامت بفرض طوق أمني حول المكان وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث. ويجري الطبيب الشرعي معاينة الجثة لتحديد سبب الوفاة.

Advertisement