اغتيالات إسرائيل الأخيرة.. ماذا كشفت عن شبكة حزب الله "السرية"؟

ذكر موقع "إرم نيوز" أن القناة السابعة قالت إن الجيش استولى على مواقع ومؤسسات مدنية ، اعتاد " " التخفّي فيها لإعادة بناء قوته العسكرية والانطلاق منها لشن هجمات محتملة ضد .



وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي باغتيال 10 عناصر من "حزب الله" خلال العملية، مشيرًا إلى أن هؤلاء كانوا يعملون كذراع عملياتي للحزب خلال الأشهر الماضية في 9 قرى مختلفة ، تحت غطاء مدني استغلوه في نقل الأسلحة وتحريك العناصر المسلحة وزرعها داخل المجتمعات المحلية.

وأوضح البيان أن "الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي كانت تقود العملية برمتها"، مؤكدًا أن نشاط "حزب الله" يشكل انتهاكًا للتفاهمات بين وإسرائيل، ويشكل تهديدًا مباشرًا لسكان المنطقة.



وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد أمني، ويتصرف بحزم لحماية ومواطنيها.



وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف الأحد الماضي عن الدور الذي اضطلعت به قوات "الوحدة المتعددة الأبعاد" تحت قيادة فرقة 91، في منع تموضع حزب الله في جنوب لبنان، عبر أربع مهام رئيسة هي جمع معلومات استخباراتية، وكشف البنى التحتية المعادية، وتقديم الإسناد للقوات البرية والجوية في تدمير البنى الإرهابية، واستهداف عناصر الحزب.