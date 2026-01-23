تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اغتيالات إسرائيل الأخيرة.. ماذا كشفت عن شبكة حزب الله "السرية"؟

Lebanon 24
23-01-2026 | 08:00
اغتيالات إسرائيل الأخيرة.. ماذا كشفت عن شبكة حزب الله السرية؟
اغتيالات إسرائيل الأخيرة.. ماذا كشفت عن شبكة حزب الله السرية؟ photos 0
ذكر موقع "إرم نيوز" أن القناة الإسرائيلية السابعة قالت إن الجيش الإسرائيلي استولى على مواقع ومؤسسات مدنية جنوب نهر الليطاني، اعتاد "حزب الله" التخفّي فيها لإعادة بناء قوته العسكرية والانطلاق منها لشن هجمات محتملة ضد إسرائيل.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي باغتيال 10 عناصر من "حزب الله" خلال العملية، مشيرًا إلى أن هؤلاء كانوا يعملون كذراع عملياتي للحزب خلال الأشهر الماضية في 9 قرى مختلفة جنوب لبنان، تحت غطاء مدني استغلوه في نقل الأسلحة وتحريك العناصر المسلحة وزرعها داخل المجتمعات المحلية.
 
وأوضح البيان أن "الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي كانت تقود العملية برمتها"، مؤكدًا أن نشاط "حزب الله" يشكل انتهاكًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، ويشكل تهديدًا مباشرًا لسكان المنطقة.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد أمني، ويتصرف بحزم لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف الأحد الماضي عن الدور الذي اضطلعت به قوات "الوحدة المتعددة الأبعاد" تحت قيادة فرقة الجليل 91، في منع تموضع حزب الله في جنوب لبنان، عبر أربع مهام رئيسة هي جمع معلومات استخباراتية، وكشف البنى التحتية المعادية، وتقديم الإسناد للقوات البرية والجوية في تدمير البنى الإرهابية، واستهداف عناصر الحزب. 
 
 
