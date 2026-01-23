سرقة محل هواتف في عكار بمحتويات قيمتها 40 ألف دولار

تعرض محل نافذ محمد لبيع الهواتف الخلوية والإكسسوارات، الواقع على مفترق ، في لعملية سرقة بواسطة الخلع والكسر في منتصف الليل، حيث أقدم مجهولون على سرقة محتوياته التي قُدّرت قيمتها بنحو 40 ألف دولار أميركي.وأظهرت كاميرات المراقبة وجود ثلاثة أشخاص ملثمين نفّذوا عملية السرقة قبل الفرار من المكان.وقد باشرت المختصة تحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين وتعقّبهم تمهيدًا لتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (الوكالة الوطنية)