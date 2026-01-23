تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

سرقة محل هواتف في عكار بمحتويات قيمتها 40 ألف دولار

Lebanon 24
23-01-2026 | 07:19
تعرض محل نافذ محمد لبيع الهواتف الخلوية والإكسسوارات، الواقع على مفترق عين الزيت،  في عكار لعملية سرقة بواسطة الخلع والكسر في منتصف الليل، حيث أقدم مجهولون على سرقة محتوياته التي قُدّرت قيمتها بنحو 40 ألف دولار أميركي.

وأظهرت كاميرات المراقبة وجود ثلاثة أشخاص ملثمين نفّذوا عملية السرقة قبل الفرار من المكان.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين وتعقّبهم تمهيدًا لتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (الوكالة الوطنية)
 
الأجهزة الأمنية

الوكالة الوطنية

عين الزيت

عكار

بواس

الوك

